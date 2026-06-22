Una vida de récords: todas las marcas que rompió Messi en la historia de los mundiales

Lionel Messi no para de hacer historia en la Copa Mundial 2026. Con sus dos goles ante Austria, el capitán argentino no solo llevó a la Selección argentina hacia la clasificación, sino que se quedó con el récord absoluto de goles en la historia de los mundiales , al superar al alemán Miroslav Klose.

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Pero la lista de marcas que ostenta el astro es interminable. A continuación, el punteo de todos los récords que Messi batió o igualó en la máxima cita del fútbol mundial.

Máximo goleador histórico de los Mundiales: Con el doblete ante Austria, Messi llegó a 18 goles y superó el récord de Miroslav Klose (16). El rosarino había igualado la marca del alemán con un triplete ante Argelia y la rompió seis días después.

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Jugador con más victorias en Mundiales: Tras el triunfo ante Austria, Messi sumó 18 partidos ganados en Copas del Mundo, dejando atrás el registro de Klose (17).

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Hat-trick más longevo: Con 38 años y 357 días, se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar un triplete en la historia de los Mundiales. El récord anterior era de Cristiano Ronaldo (33 años y 130 días, ante España en 2018).

Seis Mundiales jugados: Messi es uno de los seis futbolistas que disputaron seis Copas del Mundo, junto a Guillermo Ochoa y Cristiano Ronaldo, gracias a su presencia en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Máximo goleador argentino en Mundiales: Superó a Gabriel Batistuta (10), Diego Maradona (8), Guillermo Stábile (8), Mario Kempes (6) y Gonzalo Higuaín (5).

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Máximo goleador sudamericano en Mundiales: Con sus goles en 2026, dejó atrás a la leyenda brasileña Ronaldo (15).

Más goles desde fuera del área: Con los dos tantos de larga distancia en Kansas City, Messi sumó seis goles desde fuera del área en Mundiales, superando el récord de Rivellino (5).

Más partidos jugados en Mundiales: Alcanzó 28 presencias, superando al alemán Lothar Matthäus.

Único con asistencias en cinco Mundiales: Messi es el único futbolista que dio al menos una asistencia en cinco Copas del Mundo. Lo siguen Ivan Perisic (cuatro), Pelé, Grzegorz Lato, Maradona y David Beckham (tres).

Único en convertir siendo adolescente, veinteañero y treintañero: Es el único jugador que marcó goles en Mundiales en esas tres etapas de su vida. Pelé estuvo cerca, pero no lo logró.

Mejor jugador en dos Mundiales: Fue elegido como el mejor futbolista del torneo en Brasil 2014 y Catar 2022.

Más goles de penal para Argentina en Mundiales: Convirtió el penal ante Croacia en 2022 para llegar a 11 tantos y superar a Batistuta como máximo artillero argentino en la competencia.

Segundo con más asistencias en fases eliminatorias: Suma cinco, solo por detrás de Pelé (6).