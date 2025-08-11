lunes 11 de agosto de 2025
    • San Nicolás recibe la 6° fecha del TC Pick Up y TC Pista Pick Up este fin de semana

    El 16 y 17 de agosto, el TC Pick Up y TC Pista Pick Up correrán en San Nicolás, en el circuito Juan María Traverso, cerrando la primera mitad de temporada.

    11 de agosto de 2025 - 17:50
    Llegan TC Pick Up y TC Pista Pick Up al Autódromo de San Nicolás este fin de semana.

    Llegan TC Pick Up y TC Pista Pick Up al Autódromo de San Nicolás este fin de semana.

    Diario El Norte

    El Autódromo San Nicolás será escenario, ya que este próximo fin de semana, se realizará la sexta fecha del campeonato 2025 del TC Pick Up y TC Pista Pick Up, con dos jornadas a pura velocidad y emoción, marcando la mitad del certamen.

    Las competencias se desarrollarán el sábado 16 y domingo 17 de agosto, con la atención puesta en la pelea por la cima del campeonato. Mariano Werner llega como líder con 200.5 puntos, seguido por Juan Pablo Gianini con 179.5 y Andrés Jakos con 158.

    Entradas ya disponibles para la actividad del TC Pick Up Y TC Pista Pick Up

    Las entradas ya están disponibles aquí, con un valor de $20.000 para el sector General y $50.000 para Boxes.

    El ingreso será libre para personas con discapacidad (presentando CUD) y para menores de 11 años (con DNI y acompañados por un mayor).

    El acceso del público será desde las 8:00 del sábado, dando inicio a un fin de semana que promete definiciones importantes en la lucha por el campeonato.

