Un verano para capacitarse en Pergamino: Emprender abrió la inscripción a sus talleres

La Municipalidad de Pergamino , a través de la Dirección de Empleo y Emprendedurismo, abrió la inscripción a los talleres de verano del Programa Emprender , una de las políticas públicas de capacitación con mayor trayectoria en la ciudad. La propuesta incluye más de 20 talleres, distribuidos en nueve disciplinas, que se dictarán en distintos puntos de Pergamino durante la temporada estival.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se extenderán hasta el viernes 23 de este mes, con un pago único de 3.000 pesos por cada taller. Los interesados pueden anotarse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/TalleresE o bien solicitar más información vía WhatsApp al 2477 501409.

Uno de los rasgos distintivos del Programa Emprender es su fuerte anclaje territorial. Los talleres se desarrollan en clubes, centros comunitarios, parroquias y espacios municipales de distintos barrios de Pergamino, con el objetivo de acercar la formación a los vecinos y reducir las barreras de acceso.

“La idea es darle comodidad a la gente, que pueda llegar fácilmente al lugar donde se dicta el taller. Muchas veces el traslado es una dificultad, y desde la Municipalidad buscamos facilitar y hacer accesible la capacitación”, explicó Patricia De Lucca, coordinadora del programa, en diálogo con LA OPINIÓN.

Un programa que acompaña, no regala

Desde la coordinación remarcan que Emprender no se basa en asistencialismo, sino en la construcción de oportunidades reales. “No es brindar las cosas en bandeja, como a veces se malinterpreta, sino facilitar y acompañar. Ayudarnos entre todos es mucho más fácil”, subrayó De Lucca.

La propuesta apunta a que cada persona que se capacita pueda incorporar herramientas concretas, pensadas para responder a demandas reales del mercado laboral local, ya sea para insertarse en el empleo formal o desarrollar un emprendimiento propio.

15 años formando en Pergamino

En 2025, el Programa Emprender cumplió 15 años desde su creación, con una historia marcada por el crecimiento sostenido y una fuerte impronta social. “Arrancamos con cuatro talleres, sin presupuesto, pero con mucho amor”, recordó De Lucca, quien impulsó la iniciativa desde sus inicios.

“Es como un hijo: lo vi nacer y lo vi crecer”, expresó, al repasar el recorrido de un programa que logró consolidarse y ampliarse con el paso del tiempo, manteniendo su esencia y su nombre.

Actualmente, Emprender cuenta con 11 talleres base, definidos estratégicamente a partir de un análisis de las necesidades del mercado laboral pergaminense, y en verano suma nuevas propuestas para ampliar el alcance.

Oficios con salida laboral

Peluquería, gastronomía, confección, carpintería, albañilería, tejido, manualidades, redes deportivas, velas y porcelana forman parte de la grilla. “La idea es que la persona no se encuentre con la nada misma cuando termina el curso, sino que pueda empezar a incluirse laboralmente”, explicó la coordinadora.

Durante los actos de entrega de certificados, la emoción suele ser protagonista. “Verlos durante el año, cómo aprenden, cómo empiezan a peinar, a coser, a emprender, es tocar el cielo con las manos”, sostuvo De Lucca, visiblemente orgullosa del proceso de los alumnos.

Detalle de los talleres de verano

*Peluquería: Nido (Bombero Esquivel y Deán Funes): martes 9 a 11.30 / jueves 14 a 16. Centro Deportivo Hernández (José Hernández 1070): miércoles 9 a 11. Padre Galli (Champagnat y Almafuerte): viernes 14 a 16.

*Gastronomía: Nido: martes y jueves de 9 a 11.

*Confección: Nido: Martes 10 a 12 (Moldería pollera). Miércoles 9 a 12 (Lencería boxer). Jueves 10 a 12 (Costura)

*Manualidades: La Casita de mis Viejos (Ramón Raimundo y Mendoza): viernes 9 a 11.

Nido: martes 9 a 11.

*Albañilería: Centro Deportivo Hernández: lunes 16 a 20. SUM Mastrángelo (Calle 3 y San Martín): viernes 16 a 20.

*Carpintería: Cabaña Joven (Almafuerte 2550): Jueves 10 a 12 y viernes 8 a 10 h y 10 a 12.

*Redes deportivas: Padre Galli: jueves 9 a 11.30.

*Tejido: Nido: lunes 9 a 11. Centro Deportivo Hernández: martes 9 a 11. Dirección de Empleo y Emprendedurismo (Lagos 550): miércoles 9 a 11. Dirección de Tercera Edad (Ramón Raimundo y Mendoza): jueves 9 a 11. Parroquia San Cayetano (Falucho 864): viernes 17.30 a 19.30. Abuelos Club Pergamino (Castelli 110): viernes 9 a 11.

*Velas y porcelana: Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Italia 2176): miércoles 14 a 16. Abuelos Club Pergamino: lunes 14 a 16. Nido: jueves 13 a 15