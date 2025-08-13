miércoles 13 de agosto de 2025
    • Detienen a un hombre en la zona oeste de San Nicolás, acusado de robar un celular a un jubilado

    Un sujeto de 44 años fue detenido en San Nicolás acusado de robar un celular a un jubilado. El allanamiento permitió secuestrar ropa usada en el hecho.

    13 de agosto de 2025 - 21:50
    Sujeto detenido tras un allanamiento e interceptado por robo de un teléfono en San Nicolás.

    Sujeto detenido tras un allanamiento e interceptado por robo de un teléfono en San Nicolás.

    LaOpinion

    Personal del Destacamento Coviccos San Nicolás realizó un allanamiento y posterior detención en el marco de una causa por robo, a raíz de una investigación iniciada en horas del martes, cuando un hombre de 73 años denunció que un sujeto le había sustraído un teléfono celular Redmi Note 14 en inmediaciones de calle Zárate y Pedro Lista.

    El 7 de septiembre la Segunda Sección Electoral debe renovar 11 diputados para la Legislatura bonaerense.

    ¿Qué municipios son y qué se elige en la Segunda Sección Electoral?
    Detienen a un sujeto acusado de venta de estupefacientes, prófugo entre San Nicolás y Rosario.

    San Nicolás: detienen a un prófugo acusado de vender estupefacientes en la zona sur

    Allanamiento y luego detenido el sujeto en vía pública

    A través de tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad, el GTO solicitó una orden de allanamiento que se concretó junto a la Policía Local. El procedimiento dio resultado positivo, con el secuestro de las prendas utilizadas durante el hecho.

    Posteriormente, en peatonal Zárate y Belgrano, los efectivos aprehendieron a un hombre de 44 años que tenía en su poder el celular robado. La UFI N° 3 convalidó lo actuado, dispuso que el detenido permanezca alojado y ordenó las diligencias judiciales correspondientes.

