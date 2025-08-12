martes 12 de agosto de 2025
    • Detienen a prófugo en San Nicolás por una causa de drogas tras un allanamiento de urgencia

    Un hombre de 31 años, prófugo por comercialización de drogas, fue detenido en San Nicolás tras un allanamiento de urgencia en calle Gutiérrez.

    12 de agosto de 2025 - 10:05
    LaOpinion

    En la jornada de lunes, efectivos del Grupo Táctico Operativo, de la Comisaría Primera de San Nicolás detuvieron a un hombre de 31 años, el cual se encontraba prófugo en el marco de una causa iniciada por comercialización de estupefacientes.

    Encuentran al prófugo en su lugar de ocultamiento durante el allanamiento

    El operativo se llevó a cabo en horas de la tarde, luego de un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada en calle Gutiérrez al 150, que el sospechoso utilizaba como lugar de ocultamiento.

    La medida fue ordenada por el Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial San Nicolás, en el marco de una Investigación Penal Preparatoria.

    Durante el procedimiento, el imputado fue hallado y aprehendido. El magistrado interviniente avaló lo actuado, dispuso la notificación por formación de causa y determinó que el detenido permanezca alojado a disposición de la Justicia.

