Detienen a prófugo en San Nicolás por una causa de drogas tras un allanamiento de urgencia

Detienen a un sujeto prófugo en un allanamiento en San Nicolás, por venta de estupefacientes. LaOpinion

En la jornada de lunes, efectivos del Grupo Táctico Operativo, de la Comisaría Primera de San Nicolás detuvieron a un hombre de 31 años, el cual se encontraba prófugo en el marco de una causa iniciada por comercialización de estupefacientes.

Encuentran al prófugo en su lugar de ocultamiento durante el allanamiento El operativo se llevó a cabo en horas de la tarde, luego de un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada en calle Gutiérrez al 150, que el sospechoso utilizaba como lugar de ocultamiento.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial San Nicolás, en el marco de una Investigación Penal Preparatoria.

Durante el procedimiento, el imputado fue hallado y aprehendido. El magistrado interviniente avaló lo actuado, dispuso la notificación por formación de causa y determinó que el detenido permanezca alojado a disposición de la Justicia.

