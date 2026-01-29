El acusado de agredir a un adolescente con un rebenque intentó escapar de la Policía durante un allanamiento

Al menor lo agredieron dos sujetos que lo atacaron con un rebenque.

Un allanamiento ordenado por la Fiscalía Nº 1 en el barrio Ex Quinta Mastrángelo derivó este miércoles en la aprehensión de un hombre acusado de golpear a un adolescente con un rebenque , quien además intentó darse a la fuga durante el procedimiento policial, sumando una nueva causa penal por resistencia a la autoridad.

El procedimiento fue llevado adelante en horas de la tarde por personal policial, a partir de una orden de allanamiento solicitada por la Fiscalía Nº 1, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, en el marco de la investigación por una violenta agresión sufrida por un adolescente, menor de edad.

De acuerdo con la pesquisa, el hecho ocurrió en la vivienda donde el imputado cumple una medida de arresto domiciliario, beneficio que había obtenido en el contexto de otra causa judicial. En ese domicilio, el acusado —junto a otro adulto— atacó al menor con un rebenque, propinándole golpes e intimidaciones con el objetivo de que confesara su presunta participación en un robo.

Según se desprende de la investigación, los agresores acusaban al adolescente de haber participado en un hurto de pertenencias de una obra en construcción en el barrio Ex Quinta Mastrángelo, o bien de conocer la identidad de los autores del hecho. Bajo amenazas y violencia física, le exigían que admitiera su participación o delatara a terceros.

En relación a esa causa, el imputado había gestionado, a través de su abogado defensor, una eximición de prisión, la cual fue concedida por el Juzgado de Garantías, permitiéndole continuar el proceso judicial bajo arresto domiciliario.

Sin embargo, al momento de concretarse el allanamiento ordenado por la Fiscalía 1, el acusado intentó escapar del lugar, presumiblemente creyendo que los efectivos policiales arribaban con una orden de detención. Pese a la maniobra evasiva, los uniformados lograron interceptarlo y reducirlo, procediendo a su aprehensión y traslado a la Comisaría Segunda.

Como consecuencia de este episodio, se le inició una nueva causa penal por resistencia a la autoridad, que quedó en manos de la Fiscalía Nº 7, a cargo del fiscal Fernando D’Elío, quien se encontraba de turno. Desde este miércoles, el imputado permanecía en calidad de aprehendido y este jueves estaba previsto que fuera indagado.

No obstante, fuentes judiciales indicaron que ambas causas podrían unificarse en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del fiscal Pertierra, dado que instruye el delito de mayor gravedad que pesa actualmente sobre el acusado, vinculado a la agresión contra el menor.

La investigación continúa en curso, mientras se analizan las responsabilidades penales derivadas tanto del ataque como del intento de evasión durante el procedimiento judicial.