miércoles 28 de enero de 2026
    • Sociedad Rural de San Pedro rechaza encuentro con Kicillof por falta de garantías de gestión

    La Rural de San Pedro declinó la invitación del gobernador de Buenos Aires, cuestionando la ausencia de avances concretos y la incertidumbre económica.

    28 de enero de 2026 - 08:30
    La Sociedad Rural de San Pedro declinó hoy una invitación para mantener un encuentro con el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, prevista para este miércoles 28 de enero, tras cuestionar la falta de garantías reales de avance en la gestión bonaerense.

    La Sociedad Rural de San Pedro confirmó que no participará del encuentro previsto con el gobernador Axel Kicillof este miércoles 28 de enero en el Hotel Azahar. La decisión se fundamenta en la falta de garantías sobre avances reales en la gestión provincial y la necesidad de instancias de diálogo más efectivas y concretas para el sector.

    Motivos del rechazo de la Sociedad Rural de San Pedro

    Según un comunicado oficial, la entidad agradeció la invitación cursada por el gerente del Banco Provincia, pero aclaró que tras un análisis interno decidió no asistir. Los ruralistas enfatizaron que el contexto provincial y regional exige reuniones que ofrezcan resultados tangibles y no meros encuentros formales, destacando que el gobernador ha sido responsable de decisiones históricas que afectan la región.

    Preocupación por la situación económica y social regional

    La Sociedad Rural subrayó su inquietud por la incertidumbre económica que atraviesa San Pedro y la región, así como por las crecientes dificultades para los sectores productivos, comerciales y de servicios. Además, expresaron preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad, un factor que impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos y limita el desarrollo regional.

    Diálogo futuro con instituciones confiables

    A pesar de declinar la reunión con Kicillof, la entidad destacó el rol institucional del Banco Provincia y su relación histórica con la producción local. Reiteraron su disposición a participar en futuras instancias de trabajo que sean serias, con objetivos claros y orientadas a resultados efectivos, reafirmando la necesidad de interlocutores confiables para encarar soluciones de fondo.

