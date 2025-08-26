Cuatro sampedrinos hospitalizados tras el despiste y vuelco de una furgoneta en la autopista de la ruta 8

Por el despiste y vuelco terminaron hospitalizados cuatro sampedrinos que se dirigían desde San Pedro hacia Pergamino con la intención de comercializar bolsas de naranjas en forma ambulante.

Por el despiste y vuelco terminaron hospitalizados cuatro sampedrinos que se dirigían desde San Pedro hacia Pergamino con la intención de comercializar bolsas de naranjas en forma ambulante.

Cuatro vendedores ambulantes sampedrinos terminaron hospitalizados al despistar y volcar el vehículo utilitario, tipo furgón, en el que se trasladaban desde San Pedro a Pergamino por la autopista de la ruta nacional N° 8 en la mañana de este martes.

Un grave accidente vial se registró en la mañana de este martes en la autopista de la ruta nacional 8, a la altura del kilómetro 206, cuando un vehículo utilitario Fiat Fiorino en el que viajaban cuatro hombres perdió el control, despistó hacia la banquina y terminó volcando en reiteradas oportunidades.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:00, en un tramo de la traza donde el conductor, por motivos que aún se investigan, no pudo mantener la línea de marcha y salió hacia el lateral del camino. El fuerte impacto generó daños considerables en la unidad y provocó lesiones de distinta gravedad en los cuatro ocupantes.

En el vehículo se trasladaban sampedrinos que se dirigían desde San Pedro hacia Pergamino con la intención de comercializar bolsas de naranjas en forma ambulante. La mercadería quedó desparramada tanto dentro del habitáculo como en la banquina, lo que dio cuenta de la violencia del vuelco.

Hospitalizados

Ambulancias acudieron rápidamente al lugar y los equipos médicos asistieron a los heridos, quienes luego fueron trasladados al Hospital San José para su atención. Fuentes de salud informaron que las lesiones no revestían riesgo de vida inmediato, aunque requerían estudios y cuidados clínicos.

La intervención policial estuvo a cargo del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino, cuyo personal, bajo las órdenes del comisario Walter Biandratti, trabajó en el control del tránsito y en las tareas de auxilio en la zona. Pese a la magnitud del accidente, el despiste no afectó la circulación en la autopista, ya que la furgoneta volcó fuera de la cinta asfáltica.

El hecho generó un importante despliegue de emergencias y volvió a poner en foco los riesgos de siniestralidad en la traza de la ruta 8, donde la combinación de alta velocidad y distracciones suele derivar en este tipo de episodios.