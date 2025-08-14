Síndrome de Tourette: jornada de concientización en Zárate

Primera jornada de concientización sobre el síndrome de Tourette en Zárate LAOPINION

Escuelas, ONG, vecinos y autoridades participaron en una charla interactiva organizada por la Fundación T&T para informar y sensibilizar sobre el síndrome. Lucas Riquelme, responsable del área de Discapacidad del municipio, destacó que esta acción forma parte de un programa que continuará impulsando capacitaciones y actividades de concientización

Un encuentro abierto a toda la comunidad El salón de actos del Palacio Municipal de Zárate fue el escenario de la primera jornada de concientización sobre el Síndrome de Tourette, organizada por la Fundación T&T. La actividad reunió a escuelas especiales, ONG, el CEAT, el Taller Protegido, asociaciones, agentes y funcionarios municipales, personas con discapacidad, vecinos con diagnóstico de Tourette, familiares y público en general.

Charla y actividades participativas Durante la jornada, se desarrollaron actividades dinámicas e interactivas que buscaron fomentar el respeto y la comprensión hacia las personas con Tourette. La disertación abordó aspectos médicos, sociales y emocionales del síndrome, generando un espacio de intercambio donde los asistentes pudieron compartir experiencias y realizar consultas.

Compromiso municipal con la inclusión Lucas Riquelme, responsable del área de Discapacidad del municipio, destacó que esta acción forma parte de un programa que continuará impulsando capacitaciones y actividades de concientización. “Queremos que Zárate sea una ciudad más inclusiva y consciente, y para eso es fundamental brindar información y derribar prejuicios”, afirmó.

