lunes 11 de agosto de 2025
    • Zarate Violenta

    Militantes de La Libertad Avanza protagonizaron violenta pelea a golpes en la costanera de Zárate

    La costanera de Zárate fue escenario de una pelea entre militantes de LLA. El video se viralizó y desató un fuerte debate en redes y reclamos vecinales.

    11 de agosto de 2025 - 18:35
    Violencia en Zárate: Lucha entre militantes de partidos políticos

    Violencia en Zárate: Lucha entre militantes de partidos políticos

    LAOPINION

    Un enfrentamiento entre jóvenes del espacio político en la zona ribereña quedó registrado en video y generó polémica en redes sociales y reclamos vecinales. No hay día ni lugar donde no se genere inseguridad o peleas”, comentó una usuaria en Facebook.

    Referentes del Partido Libertario junto a mariano Crespi y Sara Randazzo en el Club Social 

    El Partido Libertario presentó su lista en Pergamino y apunta a ser "la verdadera opción de Milei"
    con fuerte acento nacional, la libertad avanza presento su lista

    Con fuerte acento nacional, La Libertad Avanza presentó su lista

    El episodio

    Un violento episodio se produjo este fin de semana en la costanera de Zárate, cuando militantes de La Libertad Avanza se enfrentaron a golpes frente a vecinos y turistas. El hecho comenzó con una discusión en una mesa partidaria instalada en la zona ribereña, que rápidamente escaló hasta transformarse en una pelea física.

    Imágenes en redes

    Las imágenes difundidas en redes muestran a varios jóvenes intercambiando insultos y empujones, mientras otros intentaban separarlos sin éxito. El video se viralizó y generó un fuerte debate público: algunos usuarios celebraron el episodio con frases como “bien hecho” o “excelente accionar del león”, mientras otros lo repudiaron y lo asociaron al clima de confrontación política actual.

    Embed - LaOpinionPlay on Instagram: "Un cruce entre dos jóvenes por diferencias políticas terminó en una violenta pelea en plena costanera de Zárate. Las imágenes registradas muestran cómo la discusión escaló rápidamente a golpes, ante la mirada atónita de vecinos que se encontraban en el lugar. #Zárate #Noticias #Política #Violencia #Argentina #Actualidad #lalibertadavanza #Pergamino #Info #News #Viral"

    Malestar vecinal y reclamos por seguridad

    Entre las reacciones, vecinos expresaron su malestar por la instalación de mesas partidarias en lugares de esparcimiento familiar y aprovecharon para denunciar problemas recurrentes de inseguridad, suciedad y falta de control en la costanera. “Zárate está en decadencia. No hay día ni lugar donde no se genere inseguridad o peleas”, comentó una usuaria en Facebook.

    El incidente expone la tensión política que atraviesa el distrito y reaviva el debate sobre la necesidad de preservar los espacios públicos como ámbitos pacíficos y de convivencia.

