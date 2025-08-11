Militantes de La Libertad Avanza protagonizaron violenta pelea a golpes en la costanera de Zárate

Violencia en Zárate: Lucha entre militantes de partidos políticos LAOPINION

Un enfrentamiento entre jóvenes del espacio político en la zona ribereña quedó registrado en video y generó polémica en redes sociales y reclamos vecinales. No hay día ni lugar donde no se genere inseguridad o peleas”, comentó una usuaria en Facebook.

El episodio Un violento episodio se produjo este fin de semana en la costanera de Zárate, cuando militantes de La Libertad Avanza se enfrentaron a golpes frente a vecinos y turistas. El hecho comenzó con una discusión en una mesa partidaria instalada en la zona ribereña, que rápidamente escaló hasta transformarse en una pelea física.

Imágenes en redes Las imágenes difundidas en redes muestran a varios jóvenes intercambiando insultos y empujones, mientras otros intentaban separarlos sin éxito. El video se viralizó y generó un fuerte debate público: algunos usuarios celebraron el episodio con frases como “bien hecho” o “excelente accionar del león”, mientras otros lo repudiaron y lo asociaron al clima de confrontación política actual.

Malestar vecinal y reclamos por seguridad Entre las reacciones, vecinos expresaron su malestar por la instalación de mesas partidarias en lugares de esparcimiento familiar y aprovecharon para denunciar problemas recurrentes de inseguridad, suciedad y falta de control en la costanera. "Zárate está en decadencia. No hay día ni lugar donde no se genere inseguridad o peleas", comentó una usuaria en Facebook.

El incidente expone la tensión política que atraviesa el distrito y reaviva el debate sobre la necesidad de preservar los espacios públicos como ámbitos pacíficos y de convivencia.

