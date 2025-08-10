Exito solidario en Zárate: más de 51 millones de pesos para el nuevo Hogar Sagrado Corazón

Gran exito solidario en el Espacio Sam de Zárate: mas de 51 millones de pesos recaudados para el hogar Sagrado Corazón

El evento solidario contó con la presencia masiva de vecinos y el cierre estelar de Los Palmeras . La recaudación récord se destinará a la construcción del nuevo hogar en El Mangrullo, reafirmando el compromiso comunitario con quienes más necesitan.

La ciudad de Zárate vivió dos jornadas cargadas de emoción y solidaridad en el Espacio Dam , donde miles de personas se unieron para colaborar con una causa que trasciende cualquier diferencia: la construcción del nuevo Hogar Sagrado Corazón en la zona de El Mangrullo. Bajo la dirección del Hermano Marcelo Prado , la institución logró una recaudación total que superó los 51 millones de pesos , cifra histórica que permitirá avanzar con este proyecto tan esperado.

Durante ambos días, el Espacio Dam se transformó en un verdadero punto de encuentro comunitario. Familias enteras, vecinos, comerciantes y organizaciones sociales dijeron presente para aportar su granito de arena. Entre las actividades destacadas hubo shows musicales, sorteos, propuestas gastronómicas y un clima de alegría compartida que reforzó el espíritu solidario.

El momento más esperado llegó con la presentación del legendario grupo santafesino Los Palmeras , quienes hicieron vibrar al público con sus clásicos de la cumbia. Su participación no solo generó un gran atractivo para el evento, sino que también reforzó el mensaje de unión y compromiso con la causa.

Un paso decisivo para el nuevo hogar

El Hogar Sagrado Corazón, que asiste a personas en situación de vulnerabilidad, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de sus residentes mediante la construcción de un nuevo espacio en El Mangrullo. Según explicó el Hermano Marcelo Prado, la recaudación alcanzada permitirá cubrir una parte fundamental de la obra y seguir avanzando con las etapas pendientes.

“Esta recaudación es el fruto del trabajo conjunto de voluntarios, artistas, empresas y vecinos que se comprometieron con una causa común. Es un paso enorme hacia un sueño que cada día está más cerca de cumplirse”, destacó Prado al cierre de la segunda jornada.

Una comunidad que responde

La masiva respuesta de la comunidad de Zárate confirma que la solidaridad sigue siendo un valor esencial. El evento no solo reunió fondos, sino que también visibilizó la importancia del trabajo que realiza el Hogar Sagrado Corazón. La combinación de arte, entretenimiento y compromiso social dejó una huella imborrable en todos los presentes.

Con más de 51 millones de pesos recaudados y el respaldo de toda una ciudad, el proyecto del nuevo hogar entra en una etapa decisiva, con la esperanza de que pronto se convierta en una realidad para quienes más lo necesitan.