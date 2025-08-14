jueves 14 de agosto de 2025
    • De Zárate: Romina Baigorria arrasa en el Mundial de Aguas Frías 2025

    La nadadora zarateña Romina Baigorria ganó cinco medallas en el Mundial de Aguas Frías 2025 y puso a la ciudad en la cima del deporte internacional.

    14 de agosto de 2025 - 11:52
    Orgullo Zarateño. Romina Baigorria arrasa en el Mundial de Aguas Frías 2025

    LAOPINION

    La nadadora del Club Náutico Zárate conquistó cinco medallas en el Parque Nacional Los Glaciares, brillando en aguas de apenas 2 °C y dejando a la ciudad en lo más alto del podio internacional. Con este logro, Romina Baigorria se convierte en embajadora del deporte acuático argentino y refuerza el prestigio de Zárate

    Zarate: Silvina Román le puso humor a las recorridas. "parada inteligente"
    Una hazaña en el fin del mundo

    La tercera edición de la Winter Swimming World Cup se desarrolló en el Parque Nacional Los Glaciares, frente al majestuoso Glaciar Perito Moreno. Más de 150 nadadores de 17 países se enfrentaron a un desafío extremo: competir en aguas de apenas 2 °C y sin traje de neopreno.

    En ese escenario único, la representante del Club Náutico Zárate, Romina Baigorria, entrenada por Guillermo Nizoli, se convirtió en la gran figura argentina, imponiéndose con una actuación que marcó un hito para el deporte nacional.

    Cinco medallas y un lugar en la historia

    El desempeño de Baigorria fue arrollador:

    • Oro en 50 m mariposa, superando a la danesa Annika Surry.

    • Oro en 100 m pecho.

    • Plata en 100 m libre.

    • Plata en 50 m pecho.

    • Bronce en 50 m libre.

    Estos resultados no solo reflejan su talento y disciplina, sino también su capacidad para sobreponerse a las condiciones extremas y la presión de una competencia internacional de primer nivel

    Zárate, en el mapa mundial de la natación

    Con este logro, Romina Baigorria se convierte en embajadora del deporte acuático argentino y refuerza el prestigio de Zárate como semillero de atletas de alto rendimiento. Su éxito en el Mundial de Aguas Frías 2025 inspira a las nuevas generaciones y demuestra que la pasión y el trabajo constante pueden romper cualquier barrera.

    El campeonato quedará grabado en la memoria de todos los presentes como un ejemplo de superación, donde el coraje y la determinación transformaron el frío extremo en calor de victoria.

