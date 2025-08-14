De Zárate: Romina Baigorria arrasa en el Mundial de Aguas Frías 2025

La nadadora del Club Náutico Zárate conquistó cinco medallas en el Parque Nacional Los Glaciares, brillando en aguas de apenas 2 °C y dejando a la ciudad en lo más alto del podio internacional. Con este logro, Romina Baigorria se convierte en embajadora del deporte acuático argentino y refuerza el prestigio de Zárate
Una hazaña en el fin del mundo
La tercera edición de la Winter Swimming World Cup se desarrolló en el Parque Nacional Los Glaciares, frente al majestuoso Glaciar Perito Moreno. Más de 150 nadadores de 17 países se enfrentaron a un desafío extremo: competir en aguas de apenas 2 °C y sin traje de neopreno.
En ese escenario único, la representante del Club Náutico Zárate, Romina Baigorria, entrenada por Guillermo Nizoli, se convirtió en la gran figura argentina, imponiéndose con una actuación que marcó un hito para el deporte nacional.
Cinco medallas y un lugar en la historia
El desempeño de Baigorria fue arrollador:
Estos resultados no solo reflejan su talento y disciplina, sino también su capacidad para sobreponerse a las condiciones extremas y la presión de una competencia internacional de primer nivel
Zárate, en el mapa mundial de la natación
Con este logro, Romina Baigorria se convierte en embajadora del deporte acuático argentino y refuerza el prestigio de Zárate como semillero de atletas de alto rendimiento. Su éxito en el Mundial de Aguas Frías 2025 inspira a las nuevas generaciones y demuestra que la pasión y el trabajo constante pueden romper cualquier barrera.
El campeonato quedará grabado en la memoria de todos los presentes como un ejemplo de superación, donde el coraje y la determinación transformaron el frío extremo en calor de victoria.