De Zárate: Romina Baigorria arrasa en el Mundial de Aguas Frías 2025

La nadadora del Club Náutico Zárate conquistó cinco medallas en el Parque Nacional Los Glaciares, brillando en aguas de apenas 2 °C y dejando a la ciudad en lo más alto del podio internacional. Con este logro, Romina Baigorria se convierte en embajadora del deporte acuático argentino y refuerza el prestigio de Zárate

La tercera edición de la Winter Swimming World Cup se desarrolló en el Parque Nacional Los Glaciares, frente al majestuoso Glaciar Perito Moreno . Más de 150 nadadores de 17 países se enfrentaron a un desafío extremo: competir en aguas de apenas 2 °C y sin traje de neopreno.

En ese escenario único, la representante del Club Náutico Zárate , Romina Baigorria , entrenada por Guillermo Nizoli , se convirtió en la gran figura argentina, imponiéndose con una actuación que marcó un hito para el deporte nacional.

Oro en 50 m mariposa, superando a la danesa Annika Surry.

Oro en 100 m pecho.

Plata en 100 m libre.

Plata en 50 m pecho.

Bronce en 50 m libre.

Estos resultados no solo reflejan su talento y disciplina, sino también su capacidad para sobreponerse a las condiciones extremas y la presión de una competencia internacional de primer nivel

Zárate, en el mapa mundial de la natación

Con este logro, Romina Baigorria se convierte en embajadora del deporte acuático argentino y refuerza el prestigio de Zárate como semillero de atletas de alto rendimiento. Su éxito en el Mundial de Aguas Frías 2025 inspira a las nuevas generaciones y demuestra que la pasión y el trabajo constante pueden romper cualquier barrera.

El campeonato quedará grabado en la memoria de todos los presentes como un ejemplo de superación, donde el coraje y la determinación transformaron el frío extremo en calor de victoria.