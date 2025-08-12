martes 12 de agosto de 2025
    • Remo

    Zárate: Marcos Rojas conquistó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

    El zarateño Marcos Rojas ganó la plata en cuatro sin timonel masculino en Asunción, en otra gran actuación del remo argentino juvenil.

    12 de agosto de 2025 - 12:57
    Zárate: Marcos Rojas conquisto la medalla de plata de los Juegos Panamericanos Junior.

    LAOPINION

    El remero zarateño del Club Náutico Zárate subió al podio en la prueba de cuatro sin timonel masculino, aportando un nuevo logro para Argentina en Asunción 2025. Ratifican su potencial para futuras competencias internacionales

    La medalla de plata

    El remero zarateño Marcos Rojas consiguió la medalla de plata en la prueba de cuatro sin timonel masculino en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, disputados en Asunción, Paraguay.

    El bote argentino, integrado por Fernando Álvarez, Agustín Ann, Martín Mansilla y Marcos Rojas, se consagró subcampeón con un tiempo de 6:22.91, en una regata de altísimo nivel que dejó a la delegación nacional en lo más alto del medallero del remo juvenil.

    Otro gran desempeño en la competencia continental

    Además de la medalla plateada, Rojas compitió en la prueba de ocho con timonel masculino, donde Argentina terminó en cuarto puesto, quedando muy cerca del podio.

    En el tercer día de competencia, otros botes argentinos también tuvieron actuaciones destacadas:

    • Carmela Molina y Carmen Zárate: finalistas en doble par femenino tras quedar segundas en el repechaje (7:31.12).

    • Elena Cerrudo: ganó la Final B en single femenino (8:12.13), finalizando 7ª en la general.

    • Juan Ignacio Jijon y Máximo Pacheco: sextos en la Final A de dobles masculino (6:41.41).

    • Agustín Annese y Fernando Álvarez: cuartos en dos sin timonel (6:49.11).

    • W4- femenino: Ingrid Marcipar, Catalina Deandrea, Iara Simonitti y Florencia Duarte, cuartas (6:53.37).

    • M8+ masculino: Emiliano Battilana, Juan Ignacio Jijon, Fernando Álvarez, Agustín Annese, Martín Mansilla, Marcos Rojas, Máximo Pacheco y Santino Menin, cuartos (5:48.99).

    Proyección internacional

    Con esta actuación, Marcos Rojas y el resto de la delegación juvenil argentina de remo ratifican su potencial para futuras competencias internacionales, dejando la expectativa alta para los próximos campeonatos mundiales y panamericanos de mayores.

    Dejá tu comentario

