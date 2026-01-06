martes 06 de enero de 2026
    • Pergamino deja de vacunar contra la fiebre amarilla y derivan la aplicación a Buenos Aires y Rosario

    Por una decisión del Ministerio de Salud de la Nación, Pergamino ya no recibirá dosis de esta vacuna obligatoria para viajar a zonas de riesgo.

    6 de enero de 2026 - 14:36
    La vacuna contra la fiebre amarilla es requerida principalmente para personas que viajan a zonas de riesgo, tanto dentro del país como al exterior, y suele ser exigida por autoridades sanitarias y migratorias internacionales.

    La vacuna contra la fiebre amarilla es requerida principalmente para personas que viajan a zonas de riesgo, tanto dentro del país como al exterior, y suele ser exigida por autoridades sanitarias y migratorias internacionales.

    VERSION ROSARIO

    La ciudad de Pergamino dejó de ser centro de referencia para la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, una medida dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación que modifica el esquema de atención preventiva vigente desde hace años en el ámbito local. A partir de esta decisión, la inmunización ya no se aplicará en los centros de salud del distrito.

    La disposición implica que tanto los pergaminenses como los vecinos de la región que necesiten esta vacuna deberán viajar a otras ciudades, siendo actualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario las sedes más cercanas donde continúa administrándose la dosis.

    Sin dosis en Pergamino

    La secretaria de Salud del Municipio, Erica Períes, confirmó la medida y explicó que Pergamino dejará de recibir las dosis.

    “Desde hace muchos años Pergamino fue centro de vacunación contra fiebre amarilla, pero dejará de serlo. Vamos a dejar de recibir dosis. Fue una decisión del Ministerio de Salud de la Nación”, señaló.

    Si bien no se informaron oficialmente los motivos específicos, desde el área sanitaria indicaron que la determinación forma parte de una reorganización del esquema nacional de vacunación, que priorizará la distribución en regiones consideradas endémicas.

    Para quiénes es obligatoria la vacuna

    La vacuna contra la fiebre amarilla es requerida principalmente para personas que viajan a zonas de riesgo, tanto dentro del país como al exterior, y suele ser exigida por autoridades sanitarias y migratorias internacionales.

    Al respecto, Períes remarcó su importancia: “La vacuna contra la fiebre amarilla es importantísima cuando realizamos un viaje al exterior, por ejemplo a Brasil, Paraguay, Bolivia o Perú”, explicó.

    Además, recordó que se trata de una única dosis en la vida, que puede aplicarse a partir de los nueve meses de edad, y aclaró que las personas embarazadas no deben recibirla.

    Centralización en áreas endémicas

    Según lo informado al Municipio, Nación concentrará el envío de vacunas en zonas donde la enfermedad tiene mayor circulación.

    “Lo que nos informaron es que el Ministerio va a destinar las dosis a las áreas endémicas, que son principalmente el norte de nuestro país”, indicó la funcionaria.

    En este contexto, Períes confirmó que quienes necesiten vacunarse deberán gestionar turnos fuera de la ciudad: “Los interesados en vacunarse ahora deberán trasladarse a Buenos Aires o a Rosario”.

    Recomendaciones para viajeros

    Desde el sistema de salud recordaron que la vacuna debe aplicarse con una antelación mínima antes del viaje, por lo que se recomienda planificar con tiempo, consultar los requisitos del destino y solicitar turnos en los centros habilitados para evitar inconvenientes.

    La situación refuerza la necesidad de mantenerse informado a través de canales oficiales y de contemplar la planificación sanitaria como parte fundamental de cualquier viaje a zonas donde la fiebre amarilla representa un riesgo.

    La principal vía de transmisión del hantavirus a los seres humanos es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en la orina, heces o saliva de roedores silvestres infectados.

    Alerta por hantavirus: murió un adolescente en Pergamino y crece la preocupación sanitaria

