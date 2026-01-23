Sin piedad, la película que explora los límites de la IA, se estrena en Cinema Pergamino

Sin piedad un electrizante thriller que explora los límites de la tecnología, la justicia y la supervivencia.

Cinema Pergamino renueva su cartelera con una variada oferta cinematográfica para todos los gustos. Desde el suspenso y la acción futurista hasta la animación y la aventura épica, la pantalla grande vuelve a ser protagonista este fin de semana. El estreno destacado es Sin piedad , una película que pone a la Inteligencia Artificial en el centro del debate, mientras continúan en exhibición títulos como Zootopía 2 , Avatar 3: Fuego y cenizas, Exterminio: el templo de huesos y Tom y Jerry: La brújula mágica .

El estreno de la semana es Sin piedad (Mercy), un electrizante thriller que explora los límites de la tecnología, la justicia y la supervivencia. La película llega este viernes a Cinema Pergamino y ya es promocionada en distintas salas del país por su potente propuesta narrativa.

La Inteligencia Artificial se convierte en juez absoluto en esta historia que prescinde de abogados, jurado humano y derecho a apelación. Solo datos, imágenes y un veredicto final dictado por un algoritmo implacable.

El protagonista es Chris Raven (Chris Pratt), un detective de la policía de Los Ángeles que cuenta con apenas 90 minutos para demostrar su inocencia. Acusado de un crimen que no recuerda con claridad, Raven debe reducir su probabilidad de culpabilidad al 92%, mientras el sistema lo empuja peligrosamente hacia el 98%, cifra que activaría su ejecución.

En una carrera contrarreloj, el detective intenta reconstruir la verdad con la ayuda de su compañera JAQ Diallo (Kali Reis) y de Rob Nelson (Chris Sullivan), mientras lucha por proteger a su hija adolescente, Britt (Kylie Rogers), en un mundo donde la tecnología parece haber reemplazado toda noción de humanidad.

La dirección está a cargo de Timur Bekmambetov, conocido por títulos como Abraham Lincoln: Cazador de vampiros y Ben-Hur. El elenco se completa con destacadas actuaciones de Kali Reis (True Detective), Annabelle Wallis (Maligno), Chris Sullivan (This Is Us) y Kylie Rogers (Yellowstone).

Con este estreno y una cartelera que combina acción, animación y grandes producciones, Cinema Pergamino ofrece una propuesta ideal para disfrutar del cine en pantalla grande durante el fin de semana.