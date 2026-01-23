viernes 23 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Entretenimiento

    Sin piedad, la película que explora los límites de la IA, se estrena en Cinema Pergamino

    El thriller protagonizado por Chris Pratt se estrena este viernes. Continúan en exhibición: Zootopía 2, Avatar: Fuego y Cenizas, Exterminio: el templo de huesos y Tom y Jerry: La brújula mágica.

    23 de enero de 2026 - 09:00
    Sin piedad un electrizante thriller que explora los límites de la tecnología, la justicia y la supervivencia.

    Sin piedad un electrizante thriller que explora los límites de la tecnología, la justicia y la supervivencia.

    PRENSA

    Cinema Pergamino renueva su cartelera con una variada oferta cinematográfica para todos los gustos. Desde el suspenso y la acción futurista hasta la animación y la aventura épica, la pantalla grande vuelve a ser protagonista este fin de semana. El estreno destacado es Sin piedad, una película que pone a la Inteligencia Artificial en el centro del debate, mientras continúan en exhibición títulos como Zootopía 2, Avatar 3: Fuego y cenizas, Exterminio: el templo de huesos y Tom y Jerry: La brújula mágica.

    Lee además
    Este viernes continúa el nuevo ciclo de humor en Micro Teatro Pergamino a cargo de Sonia Canet, Nazareth Gill y Paula Puntela.
    Cultura y espectáculos

    En vacaciones, los espectáculos vuelven a encender el fin de semana en Pergamino
    El talento de Luisina Chapero estará presente en cada noche junto al Ballet Oficial de Cosquín.
    Cultura y espectáculo

    Luisina Chapero, talento pergaminense en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    El estreno de la semana es Sin piedad (Mercy), un electrizante thriller que explora los límites de la tecnología, la justicia y la supervivencia. La película llega este viernes a Cinema Pergamino y ya es promocionada en distintas salas del país por su potente propuesta narrativa.

    En Sin piedad la IA se convierte en juez absoluto

    La Inteligencia Artificial se convierte en juez absoluto en esta historia que prescinde de abogados, jurado humano y derecho a apelación. Solo datos, imágenes y un veredicto final dictado por un algoritmo implacable.

    El protagonista es Chris Raven (Chris Pratt), un detective de la policía de Los Ángeles que cuenta con apenas 90 minutos para demostrar su inocencia. Acusado de un crimen que no recuerda con claridad, Raven debe reducir su probabilidad de culpabilidad al 92%, mientras el sistema lo empuja peligrosamente hacia el 98%, cifra que activaría su ejecución.

    En una carrera contrarreloj, el detective intenta reconstruir la verdad con la ayuda de su compañera JAQ Diallo (Kali Reis) y de Rob Nelson (Chris Sullivan), mientras lucha por proteger a su hija adolescente, Britt (Kylie Rogers), en un mundo donde la tecnología parece haber reemplazado toda noción de humanidad.

    La dirección está a cargo de Timur Bekmambetov, conocido por títulos como Abraham Lincoln: Cazador de vampiros y Ben-Hur. El elenco se completa con destacadas actuaciones de Kali Reis (True Detective), Annabelle Wallis (Maligno), Chris Sullivan (This Is Us) y Kylie Rogers (Yellowstone).

    Con este estreno y una cartelera que combina acción, animación y grandes producciones, Cinema Pergamino ofrece una propuesta ideal para disfrutar del cine en pantalla grande durante el fin de semana.

    Embed - SIN PIEDAD Tráiler Oficial Español (2026) Chris Pratt

    Temas
    Seguí leyendo

    En vacaciones, los espectáculos vuelven a encender el fin de semana en Pergamino

    Luisina Chapero, talento pergaminense en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Urquiza celebra este sábado una nueva edición del Festival de la Tierra Fértil

    Festival Socorrock celebra su 14ª edición con una noche a puro rock independiente

    Rafael Restaino fue distinguido en un certamen literario internacional

    "Se ha vuelto una necesidad": Zoilo Bartolo y su vínculo con la música

    Walter Juárez se lució en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, pero no le alcanzó

    El pueblo de Pinzón se prepara para vivir la primera edición de La Pinzón City

    Walter Juárez busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Luego del furor del streaming del Conicet la muestra Vidas Submarinas llega a Mar del Plata

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Este viernes continúa el nuevo ciclo de humor en Micro Teatro Pergamino a cargo de Sonia Canet, Nazareth Gill y Paula Puntela.
    Cultura y espectáculos

    En vacaciones, los espectáculos vuelven a encender el fin de semana en Pergamino

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los agentes de Tránsito asistieron al chofer del camión para quitar el vehículo atascado y luego le labraron la infracción correspondiente.

    Multaron al camionero que quedó atascado en pleno microcentro de Pergamino
    Este viernes continúa el nuevo ciclo de humor en Micro Teatro Pergamino a cargo de Sonia Canet, Nazareth Gill y Paula Puntela.
    Cultura y espectáculos

    En vacaciones, los espectáculos vuelven a encender el fin de semana en Pergamino

    El Gobierno de Ramallo inició la paritaria 2026 sin presentar propuesta salarial. Los gremios reclamaron recomposición y cumplimiento de compromisos.

    Los gremios municipales alzan la voz en Ramallo por salarios atrasados

    San Nicolás es una de las ciudades con mayor y mejor extensión de los servicios públicos de agua corriente y cloacas. 

    San Nicolás mantiene una cobertura de agua y cloacas muy superior al promedio nacional

    Por esta retracción de lluvias, los lotes de soja de primera en condiciones regulares aumentaron 13 puntos.

    Deficit hídrico: la soja pelea por resistir en una campaña donde La Niña aprieta