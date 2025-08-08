viernes 08 de agosto de 2025
    • Oficializaron las siete listas para las elecciones en San Nicolás, pero bajaron la de Fuerza Patria

    La Junta Electoral habilitó siete listas en San Nicolás para las elecciones del 7 de septiembre. Fuerza Patria fue rechazada por presentación fuera de término.

    8 de agosto de 2025 - 11:20
    Siete fuerzas competirán en San Nicolás por el Concejo Deliberante, pero Fuerza Patria quedo afuera.

    LaOpinion

    La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio a conocer las listas oficializadas para la ciudad de San Nicolás, la cuales podrán competir en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre, tras un proceso de fiscalización que comenzó el 21 de julio.

    En San Nicolás se pusieron en juego diez bancas del Concejo Deliberante y cuatro lugares en el Consejo Escolar. Hasta el momento, fueron habilitadas siete nóminas:

    • HECHOS (Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social), lista oficialista con María Celeste López como primera candidata.

    • La Libertad Avanza, encabezada por Federico Chouhy.

    • Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con Daiana Ojeda al frente.

    • Potencia, liderada por Daiana Fernández.

    • Unión Liberal, encabezada por Oscar Bentancur.

    • Unión y Libertad, con María Valentina Salinas.

    • Tiempo de Todos, encabezada por Élida Galarza.

    Fuerza Patria, sin representación en San Nicolás

    Sin embargo, la lista de Fuerza Patria, que lidera Cecilia Comerio, fue rechazada por la Junta Electoral al constatarse que su presentación se realizó fuera de término, según la resolución oficial. El presidente del Tribunal de Cuentas bonaerense, Federico Thea —miembro de la Junta y referente de Axel Kicillof—, votó en disidencia.

    Desde Fuerza Patria confirmaron que recurrirán a la Justicia para intentar revertir la decisión. Según la resolución, no se registró la carga de la nómina de San Nicolás antes de las 14:00 del 21 de julio, horario límite fijado tras la prórroga.

