El Concejo Deliberante de San Nicolás debatirá el futuro del plan Procrear y pedidos de informes

Habrá sesión ordinaria este jueves en el Concejo Deliberante de San Nicolás.

Este jueves 14 de agosto, el Concejo Deliberante de San Nicolás llevará adelante una nueva sesión ordinaria en el palacio legislativo municipal, con varios temas destacados a debatir desde horas de la mañana, entre ellos, un proyecto para que el plan Procrear pase a manos del municipio, un pedidos de informes sobre partidas presupuestarias y obras de viviendas.

Los demás temas para la sesión del Concejo Deliberante El bloque de Unión por la Patria ingresará un proyecto de ordenanza que faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos con el Ministerio de Economía de la Nación para transferir los inmuebles del plan Procrear a la administración local.

Durante la sesión, también se presentará un pedido para que el Ejecutivo brinde un detalle de gastos del presupuesto 2025.

Además, ingresará una nota de vecinos de Conesa solicitando la reposición del electrocardiógrafo del CAPS de la localidad, y se tratará un expediente que propone la donación de inmuebles del barrio Astul Urquiaga a vecinos beneficiarios.

