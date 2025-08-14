jueves 14 de agosto de 2025
    • El Concejo Deliberante de San Nicolás debatirá el futuro del plan Procrear y pedidos de informes

    En la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante nicoleño tratará la transferencia del plan Procrear al municipio y pedidos de informes sobre gastos y obras.

    14 de agosto de 2025 - 09:45
    LaOpinion

    Este jueves 14 de agosto, el Concejo Deliberante de San Nicolás llevará adelante una nueva sesión ordinaria en el palacio legislativo municipal, con varios temas destacados a debatir desde horas de la mañana, entre ellos, un proyecto para que el plan Procrear pase a manos del municipio, un pedidos de informes sobre partidas presupuestarias y obras de viviendas.

    Los demás temas para la sesión del Concejo Deliberante

    El bloque de Unión por la Patria ingresará un proyecto de ordenanza que faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos con el Ministerio de Economía de la Nación para transferir los inmuebles del plan Procrear a la administración local.

    Durante la sesión, también se presentará un pedido para que el Ejecutivo brinde un detalle de gastos del presupuesto 2025.

    Además, ingresará una nota de vecinos de Conesa solicitando la reposición del electrocardiógrafo del CAPS de la localidad, y se tratará un expediente que propone la donación de inmuebles del barrio Astul Urquiaga a vecinos beneficiarios.

