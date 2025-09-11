El Concejo Deliberante de San Nicolás debate proyectos clave sobre tierras, cultura y salud

Sesión de este jueves 11 del Concejo Deliberante de San Nicolás. LaOpinion

El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás concretará desde la mañana de este jueves 11 de septiembre, una nueva sesión ordinaria, en el que habrá un temario cargado de proyectos que impactan en la vida institucional, urbana y cultural de la ciudad.

Uno de los puntos centrales es la permuta de inmuebles entre la Municipalidad de San Nicolás y la empresa Sidersa S.A.. El acuerdo permitirá que el municipio incorpore más de 32 hectáreas estratégicas sobre la Ruta Nacional N° 9, a cambio de una fracción menor de tierras lindantes al autódromo. La medida amplía el patrimonio municipal con miras al desarrollo urbano, industrial y de infraestructura.

En el plano cultural, se prevé declarar de interés el libro “Teatro Municipal Rafael de Aguiar” de Javier Méndez, una obra que recopila la historia del emblemático escenario nicoleño y busca revalorizar la memoria cultural de la ciudad.

Agenda en temas de salud y licencia al intendente Santiago Passaglia En materia de salud, el HCD respaldará el proyecto provincial sobre salud integral durante el climaterio y la menopausia, con el objetivo de incorporar protocolos de atención, capacitación de equipos médicos y programas de acompañamiento psicosocial.

Asimismo, el Concejo aprobará una resolución de adhesión al Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), reafirmando el compromiso institucional de visibilizar la problemática y fomentar una cultura de cuidado comunitario. Finalmente, se tratará el Decreto N° 28/H/2025, que concede licencia al intendente Ismael Santiago Passaglia del 12 al 18 de septiembre. Durante ese período, el concejal Daniel Eduardo Luchelli asumirá como intendente interino, mientras que la presidencia del Concejo quedará en manos de la concejal Malena Albert.

