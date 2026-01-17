Servicios Públicos de Pergamino: fuerte despliegue en los barrios de la ciudad

Las máquinas del área de Servicios Públicos de Pergamino están trabajando en distintos barrios. PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

Perfilado de calles, limpieza de desagües, mantenimiento de espacios públicos, escoriado y mantenimiento integral de canales son algunas de las tareas que se están llevando adelante los equipos de trabajo de la secretaría de Servicios Públicos de Pergamino, perteneciente a la Municipalidad.

Los mismos se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad abarcando barrios como El Molino, Luar Kayad, Tierra de Sueños, Los Pinos, La Guarida y zonas aledañas.

Juan Pablo Verdún, titular de Servicios Públicos de Pergamino “Las cuadrillas de la Secretaría están tratando de cumplir con todas las necesidades que tiene la ciudad y sus vecinos. Sabemos que falta mucho, pero día a día vamos avanzando con los reclamos y a la vez continuamos con el mantenimiento general”, explicó Juan Pablo Verdún, titular del área perteneciente a la Municipalidad de Pergamino.

Asimismo, Verdún explicó que se está llevando adelante la limpieza profunda del lago del Parque contemplando la extracción de plantas, deshechos y material sedimentario.

“Este año nuestro objetivo es lograr esta continuidad de trabajo y el mantenimiento de lo que venimos haciendo, porque es fundamental que el pergaminense vea que el trabajo es continuo y que no lo hacemos por única vez; sino que lo mantenemos para que los barrios de la ciudad estén lo más ordenados posible”, concluyó el Secretario de Servicios Públicos.

Compartí esta nota en redes sociales:





