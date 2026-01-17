sábado 17 de enero de 2026
    • Servicios Públicos de Pergamino: fuerte despliegue en los barrios de la ciudad

    Desde el área de Servicios Públicos de Pergamino de la Municipalidad, se está realizando un mantenimiento integral en distintos sectores.

    17 de enero de 2026 - 13:34
    Las máquinas del área de Servicios Públicos de Pergamino están trabajando en distintos barrios.&nbsp;

    Las máquinas del área de Servicios Públicos de Pergamino están trabajando en distintos barrios. 

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    Perfilado de calles, limpieza de desagües, mantenimiento de espacios públicos, escoriado y mantenimiento integral de canales son algunas de las tareas que se están llevando adelante los equipos de trabajo de la secretaría de Servicios Públicos de Pergamino, perteneciente a la Municipalidad.

    Se pronostica para Pergamino una jornada soleada para este domingo, con temperatura máxima de 26 grados.

    Pronostican un frente tormentoso para Pergamino: ¿Lloverá y bajará la temperatura este domingo?
    La Escuela Municipal de Calistenia está dirigida a personas de ambos sexos a partir de los 6 años de edad y se llevará a cabo los días lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 21.00 horas.

El lunes comienza la Escuela Deportiva de Calistenia

    El lunes comienza la Escuela Deportiva de Calistenia

    Los mismos se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad abarcando barrios como El Molino, Luar Kayad, Tierra de Sueños, Los Pinos, La Guarida y zonas aledañas.

    Juan Pablo Verdún, titular de Servicios Públicos de Pergamino

    “Las cuadrillas de la Secretaría están tratando de cumplir con todas las necesidades que tiene la ciudad y sus vecinos. Sabemos que falta mucho, pero día a día vamos avanzando con los reclamos y a la vez continuamos con el mantenimiento general”, explicó Juan Pablo Verdún, titular del área perteneciente a la Municipalidad de Pergamino.

    Asimismo, Verdún explicó que se está llevando adelante la limpieza profunda del lago del Parque contemplando la extracción de plantas, deshechos y material sedimentario.

    “Este año nuestro objetivo es lograr esta continuidad de trabajo y el mantenimiento de lo que venimos haciendo, porque es fundamental que el pergaminense vea que el trabajo es continuo y que no lo hacemos por única vez; sino que lo mantenemos para que los barrios de la ciudad estén lo más ordenados posible”, concluyó el Secretario de Servicios Públicos.

    Pronostican un frente tormentoso para Pergamino: ¿Lloverá y bajará la temperatura este domingo?

    El lunes comienza la Escuela Deportiva de Calistenia

    Walter Juárez busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Pergamino: hasta el 60% de descuento en intereses para quienes regularicen sus deudas municipales

    Douglas confirmó a Guillermo Pereira y sigue moviéndose en el mercado de pases

    Seguridad vial: se intensificaron los controles de tránsito

    Organizan un torneo bonaerense de pesca en el arroyo Pergamino

    Catalina Maglio habló tras la explosión en el Instituto Rancagua y se prepara para una nueva cirugía

    Tom y Jerry: La brújula mágica y Exterminio: el templo de huesos encabezan la nueva cartelera

    Desde este viernes hacer la VTV saldrá un 22% más caro

