viernes 16 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Pergamino

    Seguridad vial: se intensificaron los controles de tránsito

    La Municipalidad de Pergamino está implementando operativos de control de tránsito reforzando su política de seguridad vial.

    16 de enero de 2026 - 11:53
    Seguridad Vial. El municipio de nuestra ciudad continúa intensificando los controles de tránsito.&nbsp;

    Seguridad Vial. El municipio de nuestra ciudad continúa intensificando los controles de tránsito. 

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    Desde la Municipalidad de Pergamino continúan realizando los operativos de control de tránsito bajo el concepto “Tolerancia cero” en el marco de sus políticas en Seguridad Vial. El subsecretario de Inspección General, Marcos Turrini, brindó detalles del trabajo que vienen desarrollando desde el área.

    Lee además
    rutas en mal estado: el municipio de pergamino evalua intervenir ante la falta de respuestas

    Rutas en mal estado: el Municipio de Pergamino evalúa intervenir ante la falta de respuestas
    autopista pilar pergamino: una traza clave sumida en el abandono y con futuro incierto

    Autopista Pilar Pergamino: una traza clave sumida en el abandono y con futuro incierto

    “Hace quince días que estamos realizando controles en vía pública de manera sistemática para lograr una ciudad más ordenada y segura para todos. La seguridad Vial es una construcción colectiva, todos los actores tienen que poner su parte para lograrla, y nosotros buscamos que los infractores tomen conciencia de los riesgos de no cumplir con las normas. Aunque esto implique retención de los vehículos o aplicación de multas”, explicó Marcos Turrini, subsecretario de Inspección General y Tránsito.

    De acuerdo a lo medido el personal de la Subsecretaría, “en las últimas dos semanas se pueden observar algunos cambios de hábitos respecto al mayor uso de casco y el ordenamiento de la circulación vehicular”, agregó el funcionario.

    Fortalecer la seguridad vial

    El objetivo es preservar la vida, promover una política de cuidado y fortalecer la seguridad vial como así también el cumplimiento la normativa vigente: Ley Nacional de Tránsito Nº 24449, la Ley Provincial de tránsito Nº 13927 y la ordenanza municipal Nº 7004/09 que impide a las estaciones de servicio, cargar combustible a motociclistas sin casco.

    Asimismo se realizarán distintas intervenciones específicas para reducir los índices de sinistralidad en calles y esquinas de mayor incidencia de accidentes. La idea es prevenir y advertir a los conductores sobre las zonas de riesgo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Rutas en mal estado: el Municipio de Pergamino evalúa intervenir ante la falta de respuestas

    Autopista Pilar Pergamino: una traza clave sumida en el abandono y con futuro incierto

    Seguridad vial: por qué tomar mate al volante puede terminar en una sanción

    La Cooperativa Eléctrica de Pinzón ilumina las curvas en el acceso a la localidad

    Douglas confirmó a Guillermo Pereira y sigue moviéndose en el mercado de pases

    Organizan un torneo bonaerense de pesca en el arroyo Pergamino

    Catalina Maglio habló tras la explosión en el Instituto Rancagua y se prepara para una nueva cirugía

    Tom y Jerry: La brújula mágica y Exterminio: el templo de huesos encabezan la nueva cartelera

    Desde este viernes hacer la VTV saldrá un 22% más caro

    María Crescencia llegó a Córdoba: desde Pergamino, la beata caminó de la mano de un joven misionero

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    María de los Ángeles Del Valle y Catalina Maglio brindaron una entrevista a los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso en el ciclo de streaming REPORTE LA OPINION. video

    Catalina Maglio habló tras la explosión en el Instituto Rancagua y se prepara para una nueva cirugía

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares indican que, en el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución, uno de cada cinco trabajadores ocupados o subocupados demanda más trabajo

    San Nicolás: Uno de cada cinco trabajadores buscan sumar horas de trabajo
    Guillermo Pereira ya firmó su contrato y está listo para arrancar su tercer ciclo en Douglas.

    Douglas confirmó a Guillermo Pereira y sigue moviéndose en el mercado de pases

    El interés por los deportes electrónicos crece de forma constante, y en el ecosistema de casino online

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Los ladrones lograron apoderarse ilegítimamente de un cerdo vivo y descartaron un ejemplar porcino que llevaban muerto.

    Abigeato en Alfonzo: la moto usada por los ladrones para huir podría vincularlos con otros delitos recientes

    Viernes 16 de enero - Versión PDF