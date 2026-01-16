Seguridad vial: se intensificaron los controles de tránsito

Seguridad Vial. El municipio de nuestra ciudad continúa intensificando los controles de tránsito. PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

Desde la Municipalidad de Pergamino continúan realizando los operativos de control de tránsito bajo el concepto “Tolerancia cero” en el marco de sus políticas en Seguridad Vial. El subsecretario de Inspección General, Marcos Turrini, brindó detalles del trabajo que vienen desarrollando desde el área.

“Hace quince días que estamos realizando controles en vía pública de manera sistemática para lograr una ciudad más ordenada y segura para todos. La seguridad Vial es una construcción colectiva, todos los actores tienen que poner su parte para lograrla, y nosotros buscamos que los infractores tomen conciencia de los riesgos de no cumplir con las normas. Aunque esto implique retención de los vehículos o aplicación de multas”, explicó Marcos Turrini, subsecretario de Inspección General y Tránsito.

De acuerdo a lo medido el personal de la Subsecretaría, “en las últimas dos semanas se pueden observar algunos cambios de hábitos respecto al mayor uso de casco y el ordenamiento de la circulación vehicular”, agregó el funcionario.

Fortalecer la seguridad vial El objetivo es preservar la vida, promover una política de cuidado y fortalecer la seguridad vial como así también el cumplimiento la normativa vigente: Ley Nacional de Tránsito Nº 24449, la Ley Provincial de tránsito Nº 13927 y la ordenanza municipal Nº 7004/09 que impide a las estaciones de servicio, cargar combustible a motociclistas sin casco.

Asimismo se realizarán distintas intervenciones específicas para reducir los índices de sinistralidad en calles y esquinas de mayor incidencia de accidentes. La idea es prevenir y advertir a los conductores sobre las zonas de riesgo.

