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    • El joven de la Agropecuaria había amenazado en un grupo de Whatsapp que dispararía en la Escuela

    El joven está detenido por intimidación pública por la amenaza de tiroteo en la Escuela mediante un grupo de WhatsApp.

    25 de abril de 2026 - 09:50
    En el allanamiento secuestraron un revólver, celulares y notebooks en causa por intimidación pública en escuela.

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    LA OPINION
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    LA OPINION

    Un joven de 18 años fue detenido en Pergamino acusado de intimidación pública tras publicar en un grupo de WhatsApp escolar que realizaría un tiroteo en la Escuela Agropecuaria 1. La amenaza generó una rápida intervención judicial y un allanamiento con secuestro de armas, dispositivos electrónicos y elementos de interés para la causa.

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    Amenaza en escuela

    El episodio se originó cuando autoridades de la Escuela Agropecuaria 1, ubicada en el predio del Segundo Cruce de las rutas 32 y 188, detectaron un mensaje alarmante en un grupo de WhatsApp de estudiantes. En esa conversación, un joven de 18 años advirtió que efectuaría disparos dentro del establecimiento educativo.

    La situación fue advertida por la vicedirectora del establecimiento, quien formalizó la denuncia ante la Fiscalía N° 8 del Departamento Judicial Pergamino. A partir de ese momento se activaron los protocolos de seguridad y se dio intervención a personal policial especializado.

    Allanamiento urgente

    Con intervención de la DDI Pergamino y bajo las directivas del fiscal Francisco Furnari y la instructora judicial Geraldine Casco, se dispuso un allanamiento de urgencia ante el riesgo inminente.

    El procedimiento se concretó en una vivienda de calle Neuquén al 1500, donde los efectivos lograron secuestrar un revólver calibre .32 largo con cinco municiones, nueve teléfonos celulares, dos tablets y tres computadoras portátiles.

    El arma incautada presentaba un pedido de secuestro activo requerido por la Justicia del Departamento Judicial San Nicolás, en el marco de una causa previa.

    Detenciones y causas

    En el lugar fue aprehendido el joven de 18 años acusado de haber emitido la amenaza, quien quedó imputado por el delito de intimidación pública y será indagado en sede judicial.

    Asimismo, un hombre de 53 años fue notificado por tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento, aunque recuperó la libertad tras cumplirse los recaudos legales correspondientes.

    Investigación en curso

    Los investigadores analizan el contenido de los dispositivos electrónicos secuestrados para determinar el alcance de las amenazas y si existieron otros participantes o instigadores en la difusión del mensaje.

    Este caso se enmarca en una serie de episodios recientes de intimidación pública registrados en distintas instituciones educativas, con amenazas de tiroteos o explosivos que generaron preocupación en la comunidad y demandaron intervenciones policiales y judiciales.

    Contexto nacional

    Las autoridades judiciales mantienen especial atención sobre este tipo de hechos, que se han multiplicado en distintas regiones del país tras episodios de violencia extrema ocurridos en ámbitos escolares.

    En ese sentido, se busca actuar con rapidez para prevenir situaciones de riesgo y llevar tranquilidad a la comunidad educativa, reforzando los mecanismos de detección temprana y respuesta ante amenazas.

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