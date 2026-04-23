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    • Amenaza de tiroteo en la Escuela Normal: identificaron al autor y afirmó que fue una "broma" estudiantil

    Esclarecieron las amenazas de tiroteo en la Escuela Secundaria 7 a partir de la confesión de un estudiante que reconoció la autoría en las pintadas y flyers de redes sociales.

    23 de abril de 2026 - 22:39
    La Fiscalía archivaría el caso al no existir una amenaza pública por las pintadas y los posteos en redes sociales.

    La Fiscalía archivaría el caso al no existir una amenaza pública por las pintadas y los posteos en redes sociales.

    LA OPINION

    Las amenazas de tiroteo en la Escuela Normal de Pergamino, que generaron alarma en la Secundaria 7, quedaron esclarecidas este jueves tras la intervención judicial. El alumno señalado, como presunto autor, admitió haber realizado las pintadas y difundido flyers intimidatorios, aunque sostuvo que se trató de una broma sin intención de concretar un ataque.

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    La investigación judicial por las amenazas de tiroteo que alteraron el normal dictado de clases en la Secundaria 7 de la Escuela Normal de Pergamino avanzó de manera decisiva y quedó prácticamente esclarecida este jueves, según confirmaron fuentes judiciales.

    Mensajes en el baño y posteos en redes sociales

    Secundaria 7 Pergamino estoy harto los voy a matar a todos
    El contenido del mensaje era una clara amenaza sobre un asesinato masivo que iba a ocurrir el jueves.

    El contenido del mensaje era una clara amenaza sobre un asesinato masivo que iba a ocurrir el jueves.

    El caso se había originado a partir de la aparición de mensajes intimidatorios en los baños del establecimiento educativo ubicado sobre avenida Colón, entre Belgrano y San Martín, junto con la circulación de flyers en redes sociales que advertían sobre un supuesto ataque armado. La situación generó temor en la comunidad educativa y derivó en un marcado ausentismo durante los días posteriores.

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    La amenaza del tiroteo dice textual:

    La amenaza del tiroteo dice textual: "Nos vamos a cobrar una x una d todo lo ke nos hicieron estos giles tanto de turno tarde komo turno mañana, 17/04 o el 20/04 pero estos gat@s La van a r pagar x el bullying que nos hicieron sufrir como tanto adentro y fuera del establecimiento".

    En el marco de la investigación, intervinieron el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el fiscal de delitos de acción pública, quienes analizaron testimonios, publicaciones en redes sociales y otras evidencias que permitieron avanzar en la individualización del presunto autor.

    El sospechoso

    Las sospechas se centraron en un alumno del propio establecimiento, a partir de manifestaciones de testigos y contenidos difundidos en redes sociales que lo señalaban como responsable de los mensajes intimidatorios.

    La defensa del joven, a cargo del abogado Aquilino Giacomelli, presentó un escrito en sede judicial en el que se reconocía la autoría de una de las pintadas en los azulejos del baño masculino, así como también de los flyers que se viralizaron en grupos de WhatsApp y otras plataformas digitales.

    Como parte de la estrategia para esclarecer lo ocurrido, el letrado aportó además elementos vinculados a las imágenes difundidas, entre ellos una pistola y un rifle de aire comprimido que aparecían en el material gráfico que anunciaba el supuesto tiroteo.

    De acuerdo a lo planteado por la defensa, la conducta del adolescente respondió a “una travesura” sin intención real de concretar un ataque, sino con el objetivo de generar una situación que interpretaron como humorística, aunque el resultado fue de fuerte impacto en la comunidad escolar.

    Las amenazas se produjeron en un contexto nacional de reiterados episodios similares en instituciones educativas, lo que incrementó la preocupación de familias, docentes y autoridades, ante el temor de que pudiera ocurrir un hecho de violencia grave.

    A partir de las pruebas reunidas, la Fiscalía consideró esclarecido el episodio, encuadrándolo como un hecho de acción pública sin riesgo concreto de ejecución de un ataque, lo que permitió desactivar la alarma generada en torno a un posible atentado.

    No obstante, las autoridades remarcaron la importancia de tomar con extrema seriedad este tipo de situaciones, dado el impacto que generan en la comunidad educativa y la movilización de recursos preventivos y de seguridad.

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