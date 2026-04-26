Juan José Maderna: "Tengo un compromiso moral conmigo mismo de hacer las cosas bien"

Juan José Maderna regresó a Radio Continental y reafirma su compromiso con un periodismo basado en la verdad y la coherencia.

El locutor y periodista pergaminense Juan José Maderna volvió al aire de Radio Continental , integrando el programa Mancini 590 , que se emite de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 por AM 590. Su regreso lo encuentra con la misma pasión por comunicar, pero también con una mirada más crítica y reflexiva sobre el oficio.

“Volví a la radio y las noticias junto a Fernando Mancini que me convocó para esta posibilidad con un gran equipo donde se destacan el Pato Fillol, Alvaro Navia, La Capel, Clara Mariño, Alejandra Ojeda, Gustavo Marangoni, el profe Giménez, el psicólogo Brindisi -hijo del jugador-, el Dr. Burlando y Ernesto Arriaga ”, señaló en diálogo con LA OPINION.

Radicado en la Ciudad de Buenos Aires desde 1975, Maderna se define como un trabajador incansable: “un laburante de toda la vida, poniéndole mucha fuerza de voluntad a todo y, por sobre todas las cosas, en un trabajo donde ha ido cambiando todo tanto, meterle el control de las emociones para que uno no se haga daño”.

Sobre este nuevo desafío, explicó que la propuesta lo entusiasmó, aunque también lo llevó a una introspección: “Me entusiasmó la idea. Pero primero pensé si estaba en condiciones. Porque me parece que cuando te acompañan tantos años de experiencia, hacés el análisis de preguntarte si estás en condiciones para hacer las cosas bien, porque no es una cuestión solamente de dar la noticia, ya se consustancia la historia de tu vida y querés dar tu humilde opinión. Porque escucho noticias en boca de periodistas, en boca de políticos y me pregunto ¿por qué yo tengo otra realidad? Porque mis orígenes me hacen ver las cosas con claridad, con transparencia.

En ese sentido, planteó su mirada sobre el periodismo actual: “El periodismo se ha prostituido mucho y ahí está la respuesta. Vos fíjate que el presidente Milei habla de ensobrados, de corruptos sobre aquellos que por ahí lo critican, pero también hay muchos que hablan muy a favor de él. Entonces yo digo: ni una cosa ni la otra; hay que tratar de sondear lo que le hace bien a la gente, que es el equilibrio y eso no se ve. Honestamente tengo un compromiso moral conmigo mismo de hacer las cosas bien.

“Como si fuera poco, me tocó trabajar con Manuel Adorni, y me desencantó con hechos, eso es lo que me duele y es lo que evidentemente le tiene que doler a la gente que lo votó; yo no lo voté.

“Tengo a una de mis hijas -Natalia, la mayor- que es colega, que está en Radio América, en Radio Con Vos, y yo me muero si algún colega o alguien le llega a ser algún comentario crítico de su padre. Porque, como decía mi abuelo, nosotros no somos de bienes, somos gente de bien. Eso es lo que me ha conducido a la vida”.

De su paso por la función pública reflexionó: “He tenido cargos en canales, he estado en la radio y siempre he procurado hacer las cosas bien. Esto es lo único que me ha dado plenitud. He cosechado amigos y colegas fenomenales; me gusta vivir en paz”.

Vocación temprana y formación

Maderna asegura que su vínculo con la comunicación fue natural desde chico: “A veces me pongo a pensar que creo que nací con esto y que no me costó ningún tipo de duda la profesión”.

Recordó sus primeras experiencias en Pergamino, donde ya participaba en actos escolares y luego dio sus primeros pasos en radios locales.

“Desde muy chico, estando en la escuela primaria, en la Nº 1, era el que hacía de maestro de ceremonia, era el que recitaba para las fiestas los poemas. Mis comienzos en Radio Más, en Impacto de Colón, en LT 24 Radio San Nicolás, en LT 35 Radio Mon Pergamino, me sirvieron de base fundamental para todo”, destacó. Más tarde, su carrera lo llevaría a medios de gran exigencia como Radio Rivadavia y Canal 9, donde, según contó: “Creo que en algún momento, para poder sostener el lugar donde estaba, tanto en Radio Rivadavia como en Canal 9, que fueron los lugares de mayor exigencia, fueron muchísimas las horas de trabajo y con un grado de exigencia brutal porque era un examen diario”.

La radio y los nuevos medios

Consultado sobre la evolución del medio, analizó el impacto del streaming: “Es una herramienta más. Hoy los medios se han multiplicado mucho”. Y trazó una línea histórica que va desde las antiguas bocinas hasta Internet, destacando la actual diversidad.

Sin embargo, advirtió sobre la pérdida de calidad: “Hoy cualquiera con un celular puede ofrecerte una imagen. Entonces hay una gran diversificación, lo que no significa que eso sea de calidad”. Con una metáfora contundente, resumió: “quien usa el cuchillo puede ser carnicero o cirujano”.

Escepticismo y la verdad como motor

En el plano personal, reconoció un cambio en su forma de ver la realidad: “A esta altura del partido me he transformado en un escéptico total”. Y explicó que su postura surge al observar que figuras destacadas no ocupan lugares de decisión: “todas esas figuras encumbradas… no están en lugares de decisión para mejorar la calidad de vida de la gente”.

A pesar de ese escepticismo, Maderna sostiene una convicción firme: “A mí me encanta la verdad. Soy un hombre que pienso, hablo y actúo de la misma manera”. Para él, la autenticidad es clave: “La verdad te permite no tener memoria; no vas a tener que montar una estrategia por lo que dijiste alguna vez”.

Finalmente, dejó una reflexión más amplia sobre el presente: “En estos últimos tiempos estamos siendo testigos de situaciones horrorosas que, como el tiempo pasa tan rápido, nos olvidamos. Me pregunto ¿en qué mundo enfermo y loco estamos viviendo? Creo que también en el ejercicio de la verdad, tenemos que pensar un poquito en el enriquecimiento espiritual como la posibilidad del equilibrio.

Con décadas de trayectoria en radio y televisión, Maderna sigue encontrando en el micrófono un espacio para expresarse con honestidad. Su regreso no es solo una vuelta al aire: es también una reafirmación de principios.

Instagram: @juanjosemaderna @fermanciniok

Juan José Maderna, en primera persona

Con una trayectoria que atraviesa décadas y distintos formatos, Juan José Maderna repasa sus inicios y el camino que lo llevó a convertirse en una voz reconocida de la radio y la televisión argentina, manteniendo intacta la pasión por comunicar.

“Comencé leyendo avisos en un baile que organizamos con los compañeros del secundario del comercial en el año 1972 y nuestro socio era Peluca Mollo que trabaja en Radio Más cuando estaba en la estructura de la Iglesia Nuestra Señora de La Merced. Allí haría mi primer programa de Folklore junto al compañero Luis Rubial. Luego vendría Radio Impacto en Colón, más tarde Radio San Nicolás y, mientras, comenzaba a estudiar locución en CABA en el año 1976, estaba en Radio Mon. Una vez recibido como locutor nacional mi debut fue en Radio Rivadavia donde trabajé primero en el Rotativo del aire, posteriormente como locutor de todos los grandes de ese momento: Bayón, Aldao, Larrea, Carrizo, Muñoz, Cafarelli, hasta que tuve mi programa propio. También desarrollé actividades en todas las radios. En los años 83/84 debuto en Canal 9 con Tete Coustarot y Nicolás Kasanzew; también se iniciaba Silvia Merello. Allí estuve hasta el 95. Armé el Canal 41 de Miami, propiedad en ese momento de Alejandro Romay para estructurar Canal 26 desde el año 1995 y por 17 años. Supe también de la función pública siempre en el área televisiva.

“He presentado innumerables espectáculos pero guardo especialmente a Quico que lo presenté en el Club Juventud en Pergamino y a Frank Sinatra en el Luna, con el auspicio de Orue, una casa de electrodomésticos chilena que ya no existe más.

“También estuve en la radio con Carburando y Campeones, y llegué a hacer hasta transmisiones especiales durante la Guerra de Malvinas”.