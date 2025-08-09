El Partido Libertario presentó su lista en Pergamino y apunta a ser "la verdadera opción de Milei"

Referentes del Partido Libertario junto a mariano Crespi y Sara Randazzo en el Club Social

En la tarde del sábado, el Partido Libertario presentó oficialmente su lista de candidatos a concejales en Pergamino . El referente local aseguró que el Partido Libertario tiene una fuerte inserción en los barrios de Pergamino y se siente con chances reales para la elección del 7 de septiembre

Inflación de julio en Pergamino: la suba de precios duplicó la de junio, pero se mantiene contenida

Otro escándalo libertario Pergamino: Nacho Otegui denunció la "kirchnerización" de La Libertad Avanza. Primicia de Canal 4 en Facebook

El acto, que contó con una importante afluencia de vecinos, reunió a representantes de todos los distritos de la Segunda Sección Electoral, donde el espacio logró conformar listas completas.

“Este es el resultado de un esfuerzo que venimos haciendo hace años. Somos cientos de personas que queremos un cambio real en la Argentina, queremos terminar con el kirchnerismo y sabemos que somos la verdadera opción liberal”.

Crespi: “Las ideas de Milei en Pergamino somos nosotros”

El primer candidato a concejal, Mariano Crespi, subrayó que el Partido Libertario es “el verdadero partido de Milei” y advirtió a los pergaminenses sobre otros espacios que, según él, no representan los principios libertarios.

“Que no se deje engañar la ciudad cuando ve candidatos que nadie conoce, que son más casta que la que dicen combatir. Nosotros somos un grupo de laburantes que sí representamos las ideas de la libertad”, sostuvo.

En diálogo con LA OPINIÓN, Crespi también cuestionó a la lista de La Libertad Avanza (LLA):

“Hay que mirar las listas y de dónde viene cada uno. Es una burla, la casta que dicen combatir son ellos. Se nos ríen en la cara”.

Expectativas para septiembre

El referente local aseguró que el Partido Libertario tiene una fuerte inserción en los barrios de Pergamino y se siente con chances reales para la elección del 7 de septiembre. “Estamos muy consolidados y vamos a dar pelea para llevar la voz de la libertad al Concejo Deliberante”, afirmó.