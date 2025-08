Pergamino: Nacho Otegui denunció la "kirchnerización" de La Libertad Avanza. Primicia de Canal 4 en Facebook

“En 2023 me llamó Sebastián Pareja para que armara La Libertad Avanza en Pergamino. Me nombró apoderado y fui quien diseñó las listas, desde el intendente hasta los concejales”, comienza relatando Otegui en el video. En ese momento, la candidatura a intendente había recaído en Fabián Cejas, con quien Otegui compartía el objetivo de impulsar las ideas liberales de Javier Milei.

De armador a marginado: la denuncia de Otegui

Según explica en su descargo, tras las elecciones empezó a cuestionar ciertos movimientos internos: “No me gustaba la incorporación de peronistas, kirchneristas, a los Menem, etc.”. Fue entonces cuando se produjo el quiebre: “Jorge Dib, amigo de mi infancia, y Federico Matioli, que ya había sido expulsado y que yo mismo reincorporé, me trataron de traidor con la venia de Sebastián Pareja y me echaron del espacio”.