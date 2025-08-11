Un exhibicionista realizó obscenidades delante de comerciantes de la Peatonal tras intentar ingresar a locales

El exhibicionista se desnudó y realizó obscenidades delante de comerciantes y transeúntes en Peatonal San Nicolás y Mitre en la mañana de este domingo.

Un exhibicionista fue reducido e internado en el pabellón de salud mental luego de realizar obscenidades delante de mujeres, comerciantes y transeúntes en pleno centro de nuestra ciudad en la mañana de este domingo. Se trata de un sujeto en situación de calle que estaría en un estado de exaltación provocado por el consumo de alcohol.

Los comerciantes de Peatonal San Nicolás y Mitre llamaron al servicio de emergencias policiales al producirse incidentes por un sujeto que hizo exhibiciones obscenas, tras intentar abrir puertas de locales en la mañana de este domingo; según surge de las actuaciones policiales.

Aparentemente, habría intentado abrir la puerta de las instalaciones del ex Instituto Eddis, ubicado entre Discovery y la agencia de Loterías.

El episodio ocurrió en horas de la mañana donde no había muchos locales abiertos y eran pocos los comerciantes que se encontraban en las inmediaciones.

Los incidentes del individuo llamaron la atención de las personas y al sentirse observado este sujeto exhibió sus genitales y realizó obscenidades.

Exhibicionista internado en salud mental

Al lugar, se desplegaron móviles y personal de Patrulla Urbana y una ambulancia de Same para trasladarlo sedado al pabellón de salud mental del Hospital San José.

Según relataron testigos, el incidente ocurrió entre las 10:15 y las 11:00, en el pasillo de acceso ubicado entre tres locales comerciales, próximo a una agencia de lotería. El sujeto insistía en empujar la puerta para entrar y, en ocasiones, introducía la mano por una ventana abierta.

“Estaba ido, completamente perdido, y cada vez más nervioso”, comentó una comerciante de la zona, que alertó a la línea 147 municipal al no recordar en ese momento el número de la Policía.

Mujeres de Patrulla Urbana

Al llegar personal femenino de Patrulla urbana, el hombre había dejado de intentar entrar, pero comenzó a realizar obscenidades exhibiendo sus genitales en plena vía pública, delante de mujeres que pasaban por el lugar. “Las chicas le dijeron que se detuviera, que se cubriera con la indumentaria, pero él no respondía y hasta las seguía”, señaló la testigo.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó nuevamente la intervención policial. Los agentes que llegaron aguardaron la llegada de una ambulancia del SAME, dado que el individuo presentaba un evidente estado de descompensación y llegó a vomitar en la vereda.

Finalmente, el personal médico lo trasladó al Hospital San José para su atención y evaluación psiquiátrica. No se informó que se hayan adoptado medidas restrictivas de libertad en su contra, aunque la denuncia por exhibiciones obscenas quedó asentada en la dependencia policial.

El fiscal Fernando Pertierra encabeza la instrucción judicial por la calificación de "Exhibiciones obscenas" en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1.