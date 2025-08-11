Alfonso Domenech fue protagonista en el Desafío de las Estrellas del TC: llegó a liderar y finalizó 19º

Alfonso Domenech tuvo una positiva actuación en El Villicum con el Dodge Challenger. DARIO GALLARDO

Alfonso Domenech tuvo una destacada actuación en el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, disputado el fin de semana en el autódromo San Juan Villicum por la novena fecha del campeonato. El piloto pergaminense finalizó en el 19º puesto a bordo del Dodge Challenger del SAP Team, logrando así su mejor resultado desde que debutó en la categoría más popular del automovilismo argentino, a principios de año.

Esta carrera especial, que tiene la particularidad de definir la grilla mediante un sorteo, lo ubicó en la 11ª posición de partida (entre los 48 participantes). Desde la sexta fila aprovechó el buen rendimiento de su auto y una estrategia agresiva para escalar posiciones rápidamente, llegando a liderar la carrera durante varias vueltas cuando los líderes comenzaron a ingresar a boxes para cumplir con la primera de las dos paradas obligatorias.

Domenech 2 Domenech optó por una estrategia de detención tardía, apostando a mantenerse en pista el mayor tiempo posible. En ese momento se encontraba por delante de Agustín Canapino y Matías Rossi (optaron por la misma estrategia), lo que reflejaba su gran ritmo y la competitividad del auto preparado por el SAP Team. Sin embargo, la entrada del Auto de Seguridad, provocada por el auto de Diego De Carlo, jugó en su contra: los boxes se cerraron y cuando finalmente pudo ingresar, ya había perdido grandes chances de pelear por las primeras posiciones.

Luego de cumplir con las dos paradas reglamentarias, Domenech quedó en el puesto 36 y, lejos de rendirse, protagonizó una gran remontada que lo llevó a cruzar la bandera a cuadros en la 19ª posición tras completar las 50 vueltas de carrera que fue ganada por Martín Vázquez. Más allá del resultado, la performance mostrada en San Juan deja en claro de que está para pelear más adelante en la máxima del automovilismo argentino.

Domenech 3 Alfonso Domenech: “Estábamos para pelear por la carrera” “El fin de semana fue muy bueno, tuvimos buenas tandas de pruebas y en la final veníamos bien con buen ritmo, pero nos perjudicó el Pace Car. Sin esa neutralización, estábamos para pelear por la carrera. Agradezco al equipo y al motorista por todo el trabajo, a los mecánicos por las paradas en boxes, a los sponsors, a mi familia y a toda la gente de Pergamino que me alienta", expresó Domenech tras la carrera. En Villicum, Domenech sumó su tercera final completada de manera consecutiva en el Turismo Carretera, mejorando notablemente su rendimiento. Debutó con el SAP Team en Posadas con un 26º puesto. Luego fue 27º en Concepción del Uruguay y ahora en El Villicum finalizó 19º y llegó a liderar durante varios giros. La próxima cita será el 24 de agosto en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, donde Domenech buscará seguir por la senda del progreso. Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Alfonso Domenech tuvo una destacada actuación en el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, disputado en el Autódromo San Juan Villicum por la novena fecha del campeonato. El piloto pergaminense finalizó 19º a bordo del Dodge Challenger del SAP Team, logrando su mejor resultado desde que debutó en la categoría más popular del automovilismo argentino. Esta carrera especial, que define la grilla por sorteo, lo ubicó en la 11ª posición de partida (entre 48 participantes). Desde la sexta fila, aprovechó el gran rendimiento del auto y una estrategia agresiva para escalar posiciones, llegando incluso a liderar la competencia durante varias vueltas antes de cumplir con las paradas obligatorias en boxes. Por Fernando Bongiovanni Leé más en: www.laopinionline.com.ar #TurismoCarretera #TC #Pergamino #Automovilismo #Velocidad #Carreras #SanJuan #Deporte #Motorsport #Argentina" View this post on Instagram A post shared by Diario LA OPINION (@laopinionline)

Compartí esta nota en redes sociales:





