Alfonso Domenech fue protagonista en el Desafío de las Estrellas del TC: llegó a liderar y finalizó 19º

Alfonso Domenech tuvo una destacada actuación en el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, disputado el fin de semana en el autódromo San Juan Villicum por la novena fecha del campeonato. El piloto pergaminense finalizó en el 19º puesto a bordo del Dodge Challenger del SAP Team, logrando así su mejor resultado desde que debutó en la categoría más popular del automovilismo argentino, a principios de año.
