Se entregan hoy en San Nicolás los Premios Plumi 2025 en la Fiesta del Deporte

miércoles 17 de diciembre de 2025
    El Círculo de Periodistas Deportivos de San Nicolás organizará esta noche una nueva edición de la Fiesta del Deporte, la cual en esta oportunidad llevará el nombre de “Higinio Yacopetti”.

    El Círculo de Periodistas Deportivos de San Nicolás realizará esta noche una nueva edición de la Fiesta del Deporte, que en 2025 llevará el nombre de “Higinio Yacopetti”. La ceremonia comenzará a las 21 en el auditorio de la Iglesia Dios Es Amor, con entrada libre y una convocatoria solidaria.

    Premios Plumi 2025: sede, horario y entrada solidaria

    La entrega de los Premios Plumi 2025 tendrá lugar en el auditorio ubicado en Nación 526, con acceso gratuito para el público. Desde la organización se solicita la colaboración con un alimento no perecedero, que luego será destinado a distintas instituciones de la ciudad.

    Fiesta del Deporte: ternas, Plumi de Oro y disciplinas premiadas

    En esta edición se conformaron 34 ternas que abarcan una amplia variedad de disciplinas deportivas. Entre los ganadores de cada una se elegirá el Plumi de Oro, máximo reconocimiento de la noche, además de entregarse distinciones y premios especiales a trayectorias destacadas.

    Todos los ternados

    Ajedrez: Valentín Lagar – Mateo Soffredi – Augusto Henrich

    Atletismo: Nicolás Alegrette – Eugenio Parigini – Cristian Rubiola – Renata Dentis.

    Automovilismo: Claudio Muciachio – Juan Pablo Traverso – Sebastián Monserratt

    Básquet: Genaro Calcaterra – Lorenzo Giaccio – Juan Manzano

    Bochas: Oscar Salgado – Albano Becce – Pablo Montaldo

    Boxeo: Jonathan Miranda – Kevin Mosconi – Gabriel Peralta

    Ciclismo: Santiago Gruñeiro – Bautista Nichea – Valentino Sánchez

    Paradeporte: Vanesa Rubiola – Ema Barbotto – Adolfo Berdún

    Fisicoculturismo: Esteban Bachiochi – Matías Méndez – Gianfranco Morelli

    Fútbol masculino: Kerly Merello – Nicolás Dormisch – Robertino Stoccafisso – Marcelo Ocanto.

    Fútbol local femenino: Nicole González – Daniela Rocco – Miriam Córdoba – Luciana Ibarra

    Fútbol profesional: Laurina Oliveros – Ulises Ortegoza – Valente Pierani – Mateo Coronel

    Futsal: Diego Pérez – Isabelino Cardoso – Sebastián Frontini – Selena Abrego

    Gimnasia: Manuel Sánchez – Agnes González – Irene Lizazu – Amparo Andino

    Golf: Julián Saltaleggio – Nicanor Raminger – Juan Ignacio Castro

    Handball: Lucas Galvani – Santiago Cogo – Jenifer Geoghegan – Josefina Tozzola

    Hockey s/Césped: Ema Galante Botteri – Brisa Gianetti – Priscila Medina – Helena Luciano

    Karate: Isabella Cremasco – Eros Latapy – Franco Cagliani

    Kickboxing / MMA: Dalmiro López – Selene Taboada – Francisco Kraitz

    Mountain Bike: Lucas Anastazini/Agustín Anastazini – Sebastián Sánchez – Facundo Tizi

    Natación: Galo Sívori – Yannick Mustafá – Constanza Álvarez

    Pádel: Samai Silpituca – Eduardo Kolberg/Rodrigo Noguera – Sebastián Tontarelli

    Patín artístico: Clara Benedicto – Valentina Peralta Ramírez – Fiama Saucedo – Macarena Martínez

    Remo: Ástor Enneuy/Geremías Guereta – Cristian Llover/Renzo Ferrari – Lautaro Guerrina

    Rugby: Emiliano Arroyo – Juan Brogliatti – Iñaki Maiztegui – Javier Williams

    Taekwondo: Tiziana Ibáñez – Celina Ríos – Lautaro Almeida.

    Tenis: Camilo Medrano – Felipe Goñi – Isabella Andino

    Tenis de mesa: Juan Pablo Castet Lamelas – Sebastián Maggi – Domingo Nozzi

    Tiro: Ariel Paniagua/Claudio Milutinovich – Fabiana Hernández/Luciano Ríos – Grupo de Rifles (Ricardo Perlo, Alberto Martos, Rubén González, Horacio Chavarría y Américo Ríos)

    Tiro con Arco: Mónica Villarreal – Eduardo Torresi – Cristian Genzano

    Triatlón: Leonardo Mercé – Cecilia Centeno – Fernando Piaggio – Cecilia Rubianes

    Vóley: Sabina Guglielmetti – Joaquín Perelló Rabagnan – Agustin Rivero.

    Yachting: Santino Marcatelli – Joaquín Carreto – Nicolás Leonardo

    Terna Ramallo: Juan Pedro Bertoluzi (vóley) – Alma Saludas (básquet) – Lautaro Mansillla (lanzamiento de jabalina).

    Reconocimientos especiales

    • Hockey Club Regatas 1ra. División.
    • Hockey Club Regatas Sub-14
    • Centro de Educación Física N° 19 “Carlos María Díaz Bancalari”
    • Vóley Club Defensores Sub-12 femenino
    • José Defelippo (básquet)
    • Fútbol femenino Club Somisa
    • “Desafío Rosa”
    • Pamela Ghelfi (fisicoculturismo)
    • Tomás Farjat (tenis)
    • Marisa Martinelli/María de los Ángeles Ragolia (pádel)
    • Estefanía Olivera/Leonela Acosta (pádel)
    • Mauro Gelvez (powerlifting)
    • Rodolfo Sammataro y Juan Ángel Fernández (pelota paleta)
    • Handball juvenil masculino Club Regatas
    • Handball selecciones mayores femenina y masculina de Asbalnor
    • Andrea Garassi (atletismo)
    • Juan Manuel Flores (crossfit)
    • Básquet Regatas femenino y masculino U13
    • Nicolás Ferreyra (básquet)
    • Carolina Ferreyra (golf)
    • Tiziano Acosta (bochas)
    • Josefina Virgillito y Maive Fernández (básquet).

    Reconocimientos especiales del deporte nicoleño

    La gala también incluirá homenajes a clubes, deportistas y equipos que se destacaron durante la temporada. Los reconocimientos especiales alcanzan a disciplinas individuales y colectivas, consolidando a los Premios Plumi como el principal evento de celebración del deporte nicoleño.

