Se entregan hoy en San Nicolás los Premios Plumi 2025 en la Fiesta del Deporte

El Círculo de Periodistas Deportivos de San Nicolás realizará esta noche una nueva edición de la Fiesta del Deporte, que en 2025 llevará el nombre de “Higinio Yacopetti”. La ceremonia comenzará a las 21 en el auditorio de la Iglesia Dios Es Amor, con entrada libre y una convocatoria solidaria.
Premios Plumi 2025: sede, horario y entrada solidaria
La entrega de los Premios Plumi 2025 tendrá lugar en el auditorio ubicado en Nación 526, con acceso gratuito para el público. Desde la organización se solicita la colaboración con un alimento no perecedero, que luego será destinado a distintas instituciones de la ciudad.
Fiesta del Deporte: ternas, Plumi de Oro y disciplinas premiadas
En esta edición se conformaron 34 ternas que abarcan una amplia variedad de disciplinas deportivas. Entre los ganadores de cada una se elegirá el Plumi de Oro, máximo reconocimiento de la noche, además de entregarse distinciones y premios especiales a trayectorias destacadas.
Todos los ternados
Ajedrez: Valentín Lagar – Mateo Soffredi – Augusto Henrich
Atletismo: Nicolás Alegrette – Eugenio Parigini – Cristian Rubiola – Renata Dentis.
Automovilismo: Claudio Muciachio – Juan Pablo Traverso – Sebastián Monserratt
Básquet: Genaro Calcaterra – Lorenzo Giaccio – Juan Manzano
Bochas: Oscar Salgado – Albano Becce – Pablo Montaldo
Boxeo: Jonathan Miranda – Kevin Mosconi – Gabriel Peralta
Ciclismo: Santiago Gruñeiro – Bautista Nichea – Valentino Sánchez
Paradeporte: Vanesa Rubiola – Ema Barbotto – Adolfo Berdún
Fisicoculturismo: Esteban Bachiochi – Matías Méndez – Gianfranco Morelli
Fútbol masculino: Kerly Merello – Nicolás Dormisch – Robertino Stoccafisso – Marcelo Ocanto.
Fútbol local femenino: Nicole González – Daniela Rocco – Miriam Córdoba – Luciana Ibarra
Fútbol profesional: Laurina Oliveros – Ulises Ortegoza – Valente Pierani – Mateo Coronel
Futsal: Diego Pérez – Isabelino Cardoso – Sebastián Frontini – Selena Abrego
Gimnasia: Manuel Sánchez – Agnes González – Irene Lizazu – Amparo Andino
Golf: Julián Saltaleggio – Nicanor Raminger – Juan Ignacio Castro
Handball: Lucas Galvani – Santiago Cogo – Jenifer Geoghegan – Josefina Tozzola
Hockey s/Césped: Ema Galante Botteri – Brisa Gianetti – Priscila Medina – Helena Luciano
Karate: Isabella Cremasco – Eros Latapy – Franco Cagliani
Kickboxing / MMA: Dalmiro López – Selene Taboada – Francisco Kraitz
Mountain Bike: Lucas Anastazini/Agustín Anastazini – Sebastián Sánchez – Facundo Tizi
Natación: Galo Sívori – Yannick Mustafá – Constanza Álvarez
Pádel: Samai Silpituca – Eduardo Kolberg/Rodrigo Noguera – Sebastián Tontarelli
Patín artístico: Clara Benedicto – Valentina Peralta Ramírez – Fiama Saucedo – Macarena Martínez
Remo: Ástor Enneuy/Geremías Guereta – Cristian Llover/Renzo Ferrari – Lautaro Guerrina
Rugby: Emiliano Arroyo – Juan Brogliatti – Iñaki Maiztegui – Javier Williams
Taekwondo: Tiziana Ibáñez – Celina Ríos – Lautaro Almeida.
Tenis: Camilo Medrano – Felipe Goñi – Isabella Andino
Tenis de mesa: Juan Pablo Castet Lamelas – Sebastián Maggi – Domingo Nozzi
Tiro: Ariel Paniagua/Claudio Milutinovich – Fabiana Hernández/Luciano Ríos – Grupo de Rifles (Ricardo Perlo, Alberto Martos, Rubén González, Horacio Chavarría y Américo Ríos)
Tiro con Arco: Mónica Villarreal – Eduardo Torresi – Cristian Genzano
Triatlón: Leonardo Mercé – Cecilia Centeno – Fernando Piaggio – Cecilia Rubianes
Vóley: Sabina Guglielmetti – Joaquín Perelló Rabagnan – Agustin Rivero.
Yachting: Santino Marcatelli – Joaquín Carreto – Nicolás Leonardo
Terna Ramallo: Juan Pedro Bertoluzi (vóley) – Alma Saludas (básquet) – Lautaro Mansillla (lanzamiento de jabalina).
Reconocimientos especiales
- Hockey Club Regatas 1ra. División.
- Hockey Club Regatas Sub-14
- Centro de Educación Física N° 19 “Carlos María Díaz Bancalari”
- Vóley Club Defensores Sub-12 femenino
- José Defelippo (básquet)
- Fútbol femenino Club Somisa
- “Desafío Rosa”
- Pamela Ghelfi (fisicoculturismo)
- Tomás Farjat (tenis)
- Marisa Martinelli/María de los Ángeles Ragolia (pádel)
- Estefanía Olivera/Leonela Acosta (pádel)
- Mauro Gelvez (powerlifting)
- Rodolfo Sammataro y Juan Ángel Fernández (pelota paleta)
- Handball juvenil masculino Club Regatas
- Handball selecciones mayores femenina y masculina de Asbalnor
- Andrea Garassi (atletismo)
- Juan Manuel Flores (crossfit)
- Básquet Regatas femenino y masculino U13
- Nicolás Ferreyra (básquet)
- Carolina Ferreyra (golf)
- Tiziano Acosta (bochas)
- Josefina Virgillito y Maive Fernández (básquet).
La gala también incluirá homenajes a clubes, deportistas y equipos que se destacaron durante la temporada. Los reconocimientos especiales alcanzan a disciplinas individuales y colectivas, consolidando a los Premios Plumi como el principal evento de celebración del deporte nicoleño.