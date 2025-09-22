Conflicto en Ternium San Nicolás: la UOM local denunció a contratistas por prácticas antisindicales

Denuncia de la UOM San Nicolás a contratistas en Ternium por practicas sindicales desleales LaOpinion

La tensión en la planta General Savio de Ternium San Nicolás escaló luego de que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentara una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense contra varias empresas contratistas, a las que acusa de presuntas prácticas sindicales desleales.

Según el gremio, delegados y miembros de la comisión interna fueron impedidos de ingresar a la planta y sufrieron descuentos salariales, lo que consideraron un intento de limitar la representación sindical. También denunciaron intimaciones mediante cartas documento y mensajes de WhatsApp.

¿Cuales son las empresas denunciadas por UOM? Las empresas señaladas son Sijam SA, Casius SA, SJG Montajes SRL, Testatec SA, Tecsesi SA, Dominion y Damluc, todas vinculadas a la operación de la siderúrgica del grupo Techint.

El Ministerio de Trabajo, conducido en San Nicolás por Marcelo Herrera, recibió la presentación y citó a audiencias de conciliación con las firmas y con Ternium. En esos encuentros, las empresas rechazaron las acusaciones por considerarlas carentes de sustento legal y fáctico.

Mientras tanto, el conflicto permanece abierto, con la UOM manteniendo medidas de fuerza y movilizaciones en reclamo del respeto a los derechos gremiales dentro de la planta siderúrgica.

