Santiago Passaglia: "La inseguridad no es sólo en San Nicolás y depende del sistema provincial"

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, analizó el crecimiento económico generado por Expoagro y apuntó contra el sistema de seguridad provincial, al considerar que la inseguridad no es un problema exclusivamente local, sino consecuencia de fallas estructurales en distintas áreas clave que dependen de la Provincia.
Expoagro y el impacto económico en San Nicolás
Durante una entrevista en el programa “SN Debate”, Passaglia destacó que la última edición de Expoagro volvió a marcar cifras récord con más de 260 mil visitantes, consolidándose como el evento más importante de la ciudad.
El jefe comunal remarcó que este crecimiento es resultado de una planificación sostenida que incluyó obras estratégicas como el estadio, el predio ferial, el autódromo y el desarrollo de espacios públicos vinculados al río.
Según explicó, estas inversiones permitieron diversificar la matriz económica local, generando empleo y oportunidades a partir del turismo. Además, señaló que el movimiento no se limita a los días del evento, sino que se extiende durante todo el año, beneficiando a hoteles, restaurantes y proveedores.
Turismo sostenido y desarrollo local
Passaglia subrayó que San Nicolás dejó atrás el turismo estacional concentrado en septiembre y logró consolidar una actividad constante. En ese sentido, indicó que Expoagro funciona como motor principal, pero también como impulso para otros sectores.
El intendente destacó el impacto en pequeñas y medianas empresas, mencionando casos concretos como servicios de lavandería, talleres, carnicerías y empresas de cartelería que participan en la feria.
Asimismo, advirtió que este dinamismo resulta clave frente a las dificultades que atraviesa el sector industrial, permitiendo amortiguar el impacto económico en la ciudad.
Inseguridad: críticas al sistema provincial
En relación a la inseguridad, Passaglia fue contundente al señalar que el problema excede la capacidad de los municipios. Afirmó que, si bien los gobiernos locales pueden invertir en tecnología, cámaras y móviles, existen tres pilares fundamentales que dependen de la Provincia: la Policía, la Justicia y el sistema penitenciario.
El intendente cuestionó el funcionamiento de estos sectores y habló de una “puerta giratoria” en la Justicia, además de advertir sobre la utilización de celulares en cárceles para la comisión de delitos.
También reclamó mayor autonomía para los municipios en materia de seguridad, al señalar que no puede siquiera designar o remover comisarios. En esa línea, propuso que la Policía de prevención pase a depender de los intendentes para mejorar su funcionamiento y cercanía con los vecinos.
Finalmente, sostuvo que sin reformas estructurales en estos tres ámbitos será difícil avanzar en una solución de fondo para la problemática de la inseguridad.
Embed - Diario EL NORTE on Instagram: "El intendente sostuvo que el turismo local “es un movimiento sostenido durante todo el año con Expoagro a la cabeza” En su visita a El Norte Stream, el intendente se refirió al turismo local: “San Nicolás es una ciudad industrial que tuvimos históricamente algo de turismo incipiente con la Virgen, en el mes de septiembre, pero después el resto del año se planchaba”. En ese sentido, Passaglia sostuvo que las obras realizadas en los últimos años comenzaron a mostrar resultados concretos. “A raíz de estas grandes obras que hemos hecho que al principio no se entendían bien, hoy se empiezan a ver los resultados de todo ese trabajo y esas inversiones que estaban apuntadas a potenciar el turismo, y que sea una pata más en la ciudad que genere trabajo y oportunidades”. El intendente remarcó que Expoagro se consolidó como el principal evento de la ciudad: “Fue récord de nuevo este año cantidad de visitantes, más de 260.000 personas no solamente impacta en San Nicolás sino en toda la región, hotelería llena, restaurante, desarrollo de proveedores locales”. También, destacó: “Hay historias que yo me voy cruzando o me escriben, por ejemplo la lavandería que presta servicio, la cartelería, la carnicería, el taller que arma el stand. Es muy importante el impacto que genera esta feria”. El jefe comunal señaló además que el turismo dejó de concentrarse en fechas puntuales y se volvió una actividad sostenida. “Si hablas con la Cámara de Hoteles también te van a decir que hoy lo que antes era un pico en septiembre, ahora es un movimiento sostenido durante todo el año con, obviamente, Expoagro a la cabeza”. También advirtió sobre el contexto industrial y el rol de estos eventos en la economía local. “Son situaciones que ayudan y que si no las tuviésemos hoy en la ciudad seguramente con la dificultades que está viviendo hoy la industria, San Nicolás estaría mucho más golpeado de lo que está si no tuviésemos todo este movimiento”, expresó. Nota completa en nuestra web."
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