Santiago Passaglia: "La inseguridad no es sólo en San Nicolás y depende del sistema provincial"

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, destacó el impacto de Expoagro en la ciudad y afirmó que la muestra volvió a registrar cifras récord, con más de 260 mil visitantes y un fuerte movimiento económico en distintos sectores.

El intendente de San Nicolás , Santiago Passaglia , analizó el crecimiento económico generado por Expoagro y apuntó contra el sistema de seguridad provincial, al considerar que la inseguridad no es un problema exclusivamente local, sino consecuencia de fallas estructurales en distintas áreas clave que dependen de la Provincia .

Durante una entrevista en el programa “SN Debate”, Passaglia destacó que la última edición de Expoagro volvió a marcar cifras récord con más de 260 mil visitantes, consolidándose como el evento más importante de la ciudad.

El jefe comunal remarcó que este crecimiento es resultado de una planificación sostenida que incluyó obras estratégicas como el estadio, el predio ferial, el autódromo y el desarrollo de espacios públicos vinculados al río.

Según explicó, estas inversiones permitieron diversificar la matriz económica local, generando empleo y oportunidades a partir del turismo. Además, señaló que el movimiento no se limita a los días del evento, sino que se extiende durante todo el año, beneficiando a hoteles, restaurantes y proveedores.

Turismo sostenido y desarrollo local

Passaglia subrayó que San Nicolás dejó atrás el turismo estacional concentrado en septiembre y logró consolidar una actividad constante. En ese sentido, indicó que Expoagro funciona como motor principal, pero también como impulso para otros sectores.

El intendente destacó el impacto en pequeñas y medianas empresas, mencionando casos concretos como servicios de lavandería, talleres, carnicerías y empresas de cartelería que participan en la feria.

Asimismo, advirtió que este dinamismo resulta clave frente a las dificultades que atraviesa el sector industrial, permitiendo amortiguar el impacto económico en la ciudad.

Inseguridad: críticas al sistema provincial

En relación a la inseguridad, Passaglia fue contundente al señalar que el problema excede la capacidad de los municipios. Afirmó que, si bien los gobiernos locales pueden invertir en tecnología, cámaras y móviles, existen tres pilares fundamentales que dependen de la Provincia: la Policía, la Justicia y el sistema penitenciario.

El intendente cuestionó el funcionamiento de estos sectores y habló de una “puerta giratoria” en la Justicia, además de advertir sobre la utilización de celulares en cárceles para la comisión de delitos.

También reclamó mayor autonomía para los municipios en materia de seguridad, al señalar que no puede siquiera designar o remover comisarios. En esa línea, propuso que la Policía de prevención pase a depender de los intendentes para mejorar su funcionamiento y cercanía con los vecinos.

Finalmente, sostuvo que sin reformas estructurales en estos tres ámbitos será difícil avanzar en una solución de fondo para la problemática de la inseguridad.