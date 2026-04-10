viernes 10 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: El Concejo Deliberante recibió la rendición 2025 y pidió informes sobre empleo

    En una sesión de casi ocho horas, el HCD de San Nicolás ingresó la rendición 2025 y aprobó pedidos de informes para analizar la evolución del empleo local.

    10 de abril de 2026 - 13:30
    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás llevó a cabo este jueves una extenuante sesión de casi ocho horas, donde se abordaron temas de interés institucional, económico y social.

    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás llevó a cabo este jueves una extenuante sesión de casi ocho horas, donde se abordaron temas de interés institucional, económico y social.

    El Informante

    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás llevó adelante una extensa sesión que se prolongó durante casi ocho horas, en la que se trataron temas clave para la gestión municipal. Entre los puntos centrales, se destacó el ingreso de la rendición de cuentas 2025 y la aprobación de iniciativas vinculadas al empleo.

    Lee además
    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, destacó el impacto de Expoagro en la ciudad y afirmó que la muestra volvió a registrar cifras récord, con más de 260 mil visitantes y un fuerte movimiento económico en distintos sectores.

    Santiago Passaglia: "La inseguridad no es sólo en San Nicolás y depende del sistema provincial"
    Mientras el sistema carcelario bonaerense sigue en aumento, la UP3 se consolida como uno de los casos más críticos por su nivel de sobreocupación.

    San Nicolás: Crecen los detenidos en la UP3, supera casi tres veces su capacidad y excede la media provincia

    Rendición de cuentas 2025: ingreso y plazos legales

    Durante la jornada legislativa, se formalizó el ingreso de los expedientes correspondientes a la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2025, tanto del Departamento Ejecutivo como del Ente de Agua San Nicolás. Este paso se enmarca en lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley Nº 6769/58).

    Según la normativa vigente, el Ejecutivo debe remitir esta documentación antes del 31 de marzo de cada año, mientras que el Concejo Deliberante dispone de tiempo hasta el 31 de mayo para su tratamiento, análisis y eventual aprobación o rechazo.

    Se trata de una instancia clave dentro del calendario institucional, ya que permite evaluar la ejecución del presupuesto, el uso de los recursos públicos y el funcionamiento financiero del municipio, incluyendo organismos descentralizados.

    Pedido de informes para analizar el empleo en San Nicolás

    En el mismo encuentro, el cuerpo deliberativo aprobó una comunicación orientada a obtener información actualizada sobre la situación laboral en el distrito.

    En ese marco, se solicitó al titular de la Región Bonaerense V de ANSES, Félix Joaquín Suárez, datos sobre la cantidad de altas y bajas de trabajadores en relación de dependencia entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, así como también el número de beneficiarios del seguro por desempleo en ese período.

    Además, se pidió que la información esté segmentada por género, edad y sector económico, con el objetivo de contar con un diagnóstico más preciso del mercado laboral local.

    Datos sobre monotributo y proyectos rechazados

    Por otra parte, el Concejo también requirió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Delegación Zárate, a cargo de Gabriel Adrián Cingolani, sobre las altas y bajas de monotributistas en el mismo período.

    La iniciativa apunta a complementar el análisis del empleo formal con datos sobre el trabajo independiente y la actividad económica.

    Finalmente, durante la sesión se trataron sobre tablas más de 20 proyectos de comunicación impulsados por bloques opositores, los cuales fueron rechazados en su totalidad por mayoría.

    Temas
    Seguí leyendo

    Santiago Passaglia: "La inseguridad no es sólo en San Nicolás y depende del sistema provincial"

    San Nicolás: Crecen los detenidos en la UP3, supera casi tres veces su capacidad y excede la media provincia

    San Nicolás: Se agotaron las vacunas antigripales en el Hospital San Felipe y esperan nuevas dosis

    San Nicolás: Rendición de Cuentas 2025 ingresa al Concejo y comienza el análisis de los fondos municipales

    San Nicolás: Celulares en las cárceles, el caso Woldryk expone extorsiones desde la UP3

    San Nicolás: Abren espacios gratuitos para acompañar ansiedad, estrés y duelo

    San Nicolás: Grupo Oroño inaugura su nuevo centro de salud en Av. Savio desde el 14 de abril

    San Nicolás: Leandro Ponte protagonizará un musical de tango en España

    San Nicolás: Docentes universitarios anuncian nuevos paros y una semana completa sin clases en abril

    San Nicolás: Caída de matrícula en escuelas públicas, bajó 3% en 2026

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, destacó el impacto de Expoagro en la ciudad y afirmó que la muestra volvió a registrar cifras récord, con más de 260 mil visitantes y un fuerte movimiento económico en distintos sectores.

    Santiago Passaglia: "La inseguridad no es sólo en San Nicolás y depende del sistema provincial"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El presidente del Centro de Comercio e Industria de Villa Ramallo, Alejandro Natalini, encendió una señal de alerta sobre un aspecto clave que, según remarcó, no está recibiendo la atención necesaria: la calidad del agua de consumo masivo y la ausencia de controles físico-químicos sistemáticos.

    Villa Ramallo: alertan por falta de controles físico-químicos en el agua y riesgos sanitarios
    La Biblioteca Popular Rafael Obligado anunció una variada agenda cultural para este fin de semana, que incluye actividades centradas en la salud, la música local y la puesta en valor del patrimonio histórico de San Pedro. 

    San Pedro: La Biblioteca Rafael Obligado presenta una variada agenda cultural para el fin de semana

    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás llevó a cabo este jueves una extenuante sesión de casi ocho horas, donde se abordaron temas de interés institucional, económico y social.

    San Nicolás: El Concejo Deliberante recibió la rendición 2025 y pidió informes sobre empleo

    Viernes 10 de abril - Versión PDF

    La adaptación cinematográfica de Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, explora la vida íntima de William Shakespeare y Anne Hathaway a partir de la novela de Maggie O’Farrell. video
    Entretenimiento

    Hamnet y El drama, las novedades de la semana en Cinema Pergamino