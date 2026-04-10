San Nicolás: El Concejo Deliberante recibió la rendición 2025 y pidió informes sobre empleo

El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás llevó a cabo este jueves una extenuante sesión de casi ocho horas, donde se abordaron temas de interés institucional, económico y social.

El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás llevó adelante una extensa sesión que se prolongó durante casi ocho horas, en la que se trataron temas clave para la gestión municipal. Entre los puntos centrales, se destacó el ingreso de la rendición de cuentas 2025 y la aprobación de iniciativas vinculadas al empleo .

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Durante la jornada legislativa, se formalizó el ingreso de los expedientes correspondientes a la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2025, tanto del Departamento Ejecutivo como del Ente de Agua San Nicolás. Este paso se enmarca en lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley Nº 6769/58).

Según la normativa vigente, el Ejecutivo debe remitir esta documentación antes del 31 de marzo de cada año, mientras que el Concejo Deliberante dispone de tiempo hasta el 31 de mayo para su tratamiento, análisis y eventual aprobación o rechazo.

Se trata de una instancia clave dentro del calendario institucional, ya que permite evaluar la ejecución del presupuesto, el uso de los recursos públicos y el funcionamiento financiero del municipio, incluyendo organismos descentralizados.

Pedido de informes para analizar el empleo en San Nicolás

En el mismo encuentro, el cuerpo deliberativo aprobó una comunicación orientada a obtener información actualizada sobre la situación laboral en el distrito.

En ese marco, se solicitó al titular de la Región Bonaerense V de ANSES, Félix Joaquín Suárez, datos sobre la cantidad de altas y bajas de trabajadores en relación de dependencia entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, así como también el número de beneficiarios del seguro por desempleo en ese período.

Además, se pidió que la información esté segmentada por género, edad y sector económico, con el objetivo de contar con un diagnóstico más preciso del mercado laboral local.

Datos sobre monotributo y proyectos rechazados

Por otra parte, el Concejo también requirió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Delegación Zárate, a cargo de Gabriel Adrián Cingolani, sobre las altas y bajas de monotributistas en el mismo período.

La iniciativa apunta a complementar el análisis del empleo formal con datos sobre el trabajo independiente y la actividad económica.

Finalmente, durante la sesión se trataron sobre tablas más de 20 proyectos de comunicación impulsados por bloques opositores, los cuales fueron rechazados en su totalidad por mayoría.