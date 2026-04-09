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    • San Nicolás: Se agotaron las vacunas antigripales en el Hospital San Felipe y esperan nuevas dosis

    El Hospital San Felipe de San Nicolás confirmó la falta de vacunas antigripales y suspendió momentáneamente la aplicación. Esperan reanudar el lunes.

    9 de abril de 2026 - 15:00
    El Hospital San Felipe informó que se agotaron las vacunas antigripales, por lo que momentáneamente no se está aplicando la dosis en el establecimiento.

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    Falta de vacunas antigripales en el Hospital San Felipe

    La institución comunicó oficialmente que no cuenta actualmente con dosis disponibles, lo que obligó a interrumpir la vacunación hasta nuevo aviso. Esta situación genera preocupación entre los grupos de riesgo que buscan inmunizarse en plena temporada de enfermedades respiratorias.

    Desde el hospital explicaron que se trata de una situación transitoria vinculada a la distribución de dosis, y que ya se encuentran a la espera de un nuevo envío que permita normalizar la campaña en los próximos días.

    Cuándo se retoma la vacunación antigripal

    Según indicaron desde el centro de salud, está previsto que las nuevas vacunas lleguen el día lunes. Una vez recibido el stock, se retomará la aplicación con normalidad, siguiendo el cronograma habitual de atención.

    Mientras tanto, recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer cuándo se restablece el servicio y evitar concurrir sin turno o confirmación previa.

    Dónde vacunarse contra la gripe en San Nicolás

    A pesar de la falta de dosis en el Hospital San Felipe, la campaña de vacunación continúa en otros puntos de la ciudad donde sí hay disponibilidad. Entre ellos se encuentran el CEMPRE, el Hospital Zona Norte, el Sanatorio GO de zona oeste, además de centros de atención primaria de la salud y delegaciones.

    En estos espacios, la atención se realiza durante la mañana y permite sostener el acceso a la vacuna para quienes la necesiten.

    Quiénes deben aplicarse la vacuna antigripal

    Las autoridades sanitarias recordaron que la vacuna está destinada a grupos específicos considerados de riesgo. Entre ellos se incluyen:

    • Niños de entre 6 y 24 meses
    • Personas embarazadas o en período de puerperio
    • Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (con indicación médica)
    • Personal estratégico
    • Personas en contacto con aves de corral
    • Mayores de 65 años
    • Personal de salud que aún no haya sido vacunado

    Desde el sistema sanitario insistieron en la importancia de completar el esquema de vacunación para prevenir complicaciones graves asociadas a la gripe, especialmente en los sectores más vulnerables.

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