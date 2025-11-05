miércoles 05 de noviembre de 2025
    • San Pedro: Un Toxodonte llega al Museo Paleontológico y revive la historia de Darwin

    El Museo Paleontológico suma un Toxodonte a su colección y celebra su reconocimiento legislativo, fortaleciendo la paleontología y el turismo local.

    5 de noviembre de 2025 - 10:48
    El Museo Paleontológico presentó el ejemplar, destacando su valor científico y cultural para la región y su contribución a la historia de la paleontología argentina.

    El Museo Paleontológico presentó el ejemplar, destacando su valor científico y cultural para la región y su contribución a la historia de la paleontología argentina.

    notisanpedro.info

    En el marco del 24° aniversario del hallazgo en Campo Spósito, San Pedro recibió un nuevo protagonista: un Toxodonte, especie de la megafauna que despertó la atención de Charles Darwin en 1833. El Museo Paleontológico presentó el ejemplar, destacando su valor científico y cultural para la región y su contribución a la historia de la paleontología argentina.

    Toxodonte, un gigante de la prehistoria pampeana

    El Toxodon platensis, un mamífero herbívoro de hasta 3 metros y cerca de 1.000 kg, se convirtió en la atracción del museo. Este ejemplar permite a investigadores y visitantes conocer de cerca la megafauna que habitó la región hace miles de años y su relación con los estudios iniciales de Darwin en Argentina.

    Toxodonte1

    Campo Spósito, un yacimiento clave para la ciencia

    El yacimiento de Campo Spósito sigue revelando secretos de la prehistoria. Más de 20 géneros de mamíferos, reptiles y peces han sido recuperados allí, consolidando a San Pedro como un epicentro de investigación paleontológica y un referente cultural en la provincia de Buenos Aires.

    Reconocimiento legislativo fortalece al museo y la cultura local

    Coincidiendo con el aniversario, el Grupo Conservacionista de Fósiles fue declarado de “Interés Legislativo” por la Cámara de Diputados bonaerense. El proyecto, impulsado por la diputada Constanza Moragues Santos, destaca el compromiso del equipo con la preservación del patrimonio paleontológico y su aporte al turismo y la cultura de San Pedro.

    El Museo Paleontológico y su equipo agradecieron a la familia del Campo Spósito y a los legisladores por el reconocimiento, reafirmando su compromiso con la investigación científica y la difusión cultural.

    IMG-20251103-WA0017
