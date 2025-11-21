San Pedro: Un herido tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto en pleno casco urbano

Accidente en Lucio Mansilla y Belgrano: joven hospitalizado con traumatismo facial notisanpedro.info

El siniestro vial ocurrido este jueves por la tarde en San Pedro dejó como saldo a un joven motociclista herido y derivado al hospital. La colisión involucró a una camioneta Toyota Hilux que circulaba con tráiler y a una motocicleta de 150cc, provocando un operativo policial y judicial para esclarecer lo sucedido.

Cómo ocurrió el accidente en Mansilla y Belgrano Según fuentes policiales, la camioneta Toyota Hilux gris, conducida por un hombre de 39 años, dobla a la izquierda y la motocicleta Motomel de 150 cc que era guiada por un joven de 21 años, impacta sobre la misma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1991861756231311512&partner=&hide_thread=false Accidente en Lucio Mansilla y Belgrano: un joven sufrió un traumatismo facial



Una moto y una camioneta colisionaron durante la tormenta de este jueves por la noche. El motociclista de 21 años debió ser trasladado a la Guardia del Hospital. pic.twitter.com/ajbcK894mQ — La Opinión de San Pedro (@laopinionsp) November 21, 2025 El estado de salud del motociclista Producto del choque, el motociclista sufrió un traumatismo facial y fue trasladado en ambulancia al nosocomio local. La información preliminar indica que se encontraba consciente al momento de recibir asistencia. Personal médico realizará estudios complementarios para descartar lesiones internas u otras complicaciones derivadas del impacto.

Intervención judicial y secuestro de los vehículos La Fiscalía local tomó intervención inmediata en el caso y dispuso la formación de una causa por lesiones culposas para el conductor de la camioneta. Además, ambos rodados fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia para las pericias que permitirán determinar la mecánica del siniestro y eventuales responsabilidades.

Compartí esta nota en redes sociales:





