San Pedro: Un herido tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto en pleno casco urbano

El siniestro vial ocurrido este jueves por la tarde en San Pedro dejó como saldo a un joven motociclista herido y derivado al hospital. La colisión involucró a una camioneta Toyota Hilux que circulaba con tráiler y a una motocicleta de 150cc, provocando un operativo policial y judicial para esclarecer lo sucedido.
Cómo ocurrió el accidente en Mansilla y Belgrano
Según fuentes policiales, la camioneta Toyota Hilux gris, conducida por un hombre de 39 años, dobla a la izquierda y la motocicleta Motomel de 150 cc que era guiada por un joven de 21 años, impacta sobre la misma.
El estado de salud del motociclista
Producto del choque, el motociclista sufrió un traumatismo facial y fue trasladado en ambulancia al nosocomio local. La información preliminar indica que se encontraba consciente al momento de recibir asistencia. Personal médico realizará estudios complementarios para descartar lesiones internas u otras complicaciones derivadas del impacto.
Intervención judicial y secuestro de los vehículos
La Fiscalía local tomó intervención inmediata en el caso y dispuso la formación de una causa por lesiones culposas para el conductor de la camioneta. Además, ambos rodados fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia para las pericias que permitirán determinar la mecánica del siniestro y eventuales responsabilidades.