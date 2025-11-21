viernes 21 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Un herido tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto en pleno casco urbano

    Un joven de 21 años debió ser trasladado al hospital de San Pedro tras colisionar con una camioneta Toyota, sufrió un traumatismo facial.

    21 de noviembre de 2025 - 13:45
    Accidente en Lucio Mansilla y Belgrano: joven hospitalizado con traumatismo facial

    Accidente en Lucio Mansilla y Belgrano: joven hospitalizado con traumatismo facial

    notisanpedro.info

    El siniestro vial ocurrido este jueves por la tarde en San Pedro dejó como saldo a un joven motociclista herido y derivado al hospital. La colisión involucró a una camioneta Toyota Hilux que circulaba con tráiler y a una motocicleta de 150cc, provocando un operativo policial y judicial para esclarecer lo sucedido.

    Lee además
    En los cuartos de final, TAP San Pedro enfrentará a Mammana hoy viernes 21 de noviembre a las 15.00 horas.

    Copa Potrero: TAP San Pedro ganó por penales y ya está en los cuartos de final
    Fausto Olmos presentará el tráiler oficial de “Obligado, la Serie” en el marco del 180° aniversario de la Batalla

    San Pedro: Fausto Olmos presenta el tráiler de "Obligado, la Serie" en el 180° aniversario de la Batalla

    Cómo ocurrió el accidente en Mansilla y Belgrano

    Según fuentes policiales, la camioneta Toyota Hilux gris, conducida por un hombre de 39 años, dobla a la izquierda y la motocicleta Motomel de 150 cc que era guiada por un joven de 21 años, impacta sobre la misma.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1991861756231311512&partner=&hide_thread=false

    El estado de salud del motociclista

    Producto del choque, el motociclista sufrió un traumatismo facial y fue trasladado en ambulancia al nosocomio local. La información preliminar indica que se encontraba consciente al momento de recibir asistencia. Personal médico realizará estudios complementarios para descartar lesiones internas u otras complicaciones derivadas del impacto.

    Intervención judicial y secuestro de los vehículos

    La Fiscalía local tomó intervención inmediata en el caso y dispuso la formación de una causa por lesiones culposas para el conductor de la camioneta. Además, ambos rodados fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia para las pericias que permitirán determinar la mecánica del siniestro y eventuales responsabilidades.

    Temas
    Seguí leyendo

    Copa Potrero: TAP San Pedro ganó por penales y ya está en los cuartos de final

    San Pedro: Fausto Olmos presenta el tráiler de "Obligado, la Serie" en el 180° aniversario de la Batalla

    San Pedro: Lisandro Gordó fue elegido nuevo presidente de la Sociedad Rural

    San Pedro: Jubilados Autoconvocados reclamaron sus derechos en una jornada de fuerte contenido soberano

    San Pedro celebrará el Día de la Soberanía en Vuelta de Obligado, escenario histórico nacional

    San Pedro: identifican a un menor como sospechoso por el robo a la Escuela Normal

    Alerta amarilla por arsénico: San Pedro es uno de los municipios con arsénico en agua de pozo

    San Pedro: Jóvenes de Envión Canaletas crearon un mosaico inspirado en el río Paraná

    TAP San Pedro avanza en la Copa Potrero de fútbol tras vencer por penales a Social y Deportivo

    San Pedro: Fuerte paro general de municipales y profesionales de la salud

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Según las fuentes oficiales, el incidente comenzó minutos antes en la intersección de avenida Gallesio y Rivadavia, cuando una discusión de tránsito entre un Peugeot 207 y un Fiat Uno que era conducido por un efectivo policial escaló rápidamente.

    Zárate: Civil que disparó a un policía queda grave tras enfrentamiento en calle Rivadavia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los productores tuvieron acceso a actualizaciones en materia de manejos de cultivos y las mejores variedades para los ciclos y zonas donde se implanta el trigo y los mercados de la producción triguera en Argentina y el Mundo.

    Don Mario Más presentó los máximos rendimientos de las variedades de trigo del semillero de Chacabuco
    Este viernes, en Pergamino, el día comenzó con cielo parcialmente nublado y condiciones más frescas que las de los días previos.

    Después de la lluvia ¿Cómo estará el clima en Pergamino durante el fin de semana XXL?

    Accidente en Lucio Mansilla y Belgrano: joven hospitalizado con traumatismo facial

    San Pedro: Un herido tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto en pleno casco urbano

    La historia de Adriana, la docente zarateña que trabaja triple turno y volvió a nacer tras una compleja cirugía cardíaca

    Adriana, la docente de Zárate que volvió a nacer tras una cirugía cardíaca

    Fatura Broun, Ariel Holan, Ángel Di María, Carolina Cristinziano y Gonzalo Belloso, con el trofeo que la AFA le entregó a Rosario Central, tras la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional

    Escándalo en la AFA: cómo se gestó el título para Rosario Central y la grieta dirigencial que dejó expuesta