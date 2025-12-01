San Pedro tuvo un fuerte repunte turístico durante el fin de semana extralargo del Día de la Soberanía

San Pedro volvió a destacarse como destino turístico durante el fin de semana extralargo del Día de la Soberanía, con un movimiento que superó las expectativas de prestadores y comercios. Aunque aún no se difundieron cifras oficiales de ocupación, la afluencia en alojamientos, paseos y la costanera marcó un crecimiento notable.
Fuerte movimiento turístico en alojamientos y paseos clave
La consulta a hoteles, cabañas y viviendas temporarias confirmó que la demanda se acercó a lo pronosticado en los días previos. Los paseos más concurridos, la costanera y los bares céntricos registraron un flujo de visitantes superior al habitual, lo que generó optimismo entre prestadores y comerciantes locales.
Gasto promedio y proyección del impacto económico
Según estimaciones del sector, el gasto promedio diario por turista se ubicó en torno a los $83.000, considerando promociones en hoteles de 2 y 3 estrellas, menús especiales y consumos adicionales en gastronomía y movilidad. El impacto total dependerá del número de visitantes que arribaron a la ciudad durante los cuatro días.
El sector turístico apunta ahora al próximo fin de semana largo del 6 al 8 de diciembre, que volverá a movilizar a miles de viajeros. Operadores nacionales coinciden en que crecerá la elección de destinos locales y disminuirán los viajes al exterior por costos elevados, salvo algunas opciones competitivas como Brasil. En San Pedro señalan que será clave reforzar la promoción para sostener el impulso logrado.