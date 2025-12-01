San Pedro tuvo un fuerte repunte turístico durante el fin de semana extralargo del Día de la Soberanía

La actividad turística de San Pedro tuvo un fuerte repunte durante el fin de semana extralargo del Día de la Soberanía, alcanzando niveles de ocupación que no se registraban desde hacía varios meses. La Opinion Semanario

San Pedro volvió a destacarse como destino turístico durante el fin de semana extralargo del Día de la Soberanía, con un movimiento que superó las expectativas de prestadores y comercios. Aunque aún no se difundieron cifras oficiales de ocupación, la afluencia en alojamientos, paseos y la costanera marcó un crecimiento notable.

Fuerte movimiento turístico en alojamientos y paseos clave La consulta a hoteles, cabañas y viviendas temporarias confirmó que la demanda se acercó a lo pronosticado en los días previos. Los paseos más concurridos, la costanera y los bares céntricos registraron un flujo de visitantes superior al habitual, lo que generó optimismo entre prestadores y comerciantes locales.

Gasto promedio y proyección del impacto económico Según estimaciones del sector, el gasto promedio diario por turista se ubicó en torno a los $83.000, considerando promociones en hoteles de 2 y 3 estrellas, menús especiales y consumos adicionales en gastronomía y movilidad. El impacto total dependerá del número de visitantes que arribaron a la ciudad durante los cuatro días.

Expectativas para diciembre y la temporada de verano El sector turístico apunta ahora al próximo fin de semana largo del 6 al 8 de diciembre, que volverá a movilizar a miles de viajeros. Operadores nacionales coinciden en que crecerá la elección de destinos locales y disminuirán los viajes al exterior por costos elevados, salvo algunas opciones competitivas como Brasil. En San Pedro señalan que será clave reforzar la promoción para sostener el impulso logrado.

