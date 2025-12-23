martes 23 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Trabajadores municipales amenazan con huelga si no reciben el medio aguinaldo al mediodía

    ATE y Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro advierten que iniciarán una medida de fuerza por tiempo indeterminado si el SAC no se deposita hoy.

    23 de diciembre de 2025 - 11:45
    Municipales iniciarán una nueva medida de fuerza al mediodía si no depositan el medio aguinaldo

    Municipales iniciarán una nueva medida de fuerza al mediodía si no depositan el medio aguinaldo

    notisanpedro.info

    Los trabajadores municipales de San Pedro enfrentan un nuevo conflicto salarial. La seccional local de ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales anunciaron que, de no abonarse esta mañana el medio aguinaldo, iniciarán una medida de fuerza a partir del mediodía. La decisión refleja la creciente tensión con el Ejecutivo local.

    Conflicto por el medio aguinaldo genera alerta en el municipio

    El retraso en el depósito del sueldo anual complementario encendió las alarmas en la comuna. ATE presentó una notificación formal ante el Palacio Municipal, advirtiendo que la huelga comenzará a las 12:00 horas. La medida se justifica por el incumplimiento de acuerdos salariales y la falta de respuesta a propuestas previas del gremio.

    Gustavo Gauna: “Queremos fiestas dignas para los trabajadores”

    El Secretario General de ATE San Pedro, Gustavo Gauna, afirmó que se rompió el diálogo con las autoridades locales. “Lo más importante no es la medida de fuerza, sino que el trabajador pueda cobrar el aguinaldo. Queremos que la plata esté antes de Navidad”, aseguró, destacando la prioridad del bienestar laboral sobre la protesta misma.

    Tensión en aumento y próximas acciones sindicales

    El conflicto salarial se agrava ante la suspensión de reuniones paritarias y técnicas pactadas con el municipio. Según Gauna, la relación con el Ejecutivo atraviesa un momento crítico, y si no se deposita el SAC, la medida de fuerza se mantendrá por tiempo indeterminado. Además, el gremio ya realizó presentaciones ante el Ministerio de Trabajo.

    Temas
    Dejá tu comentario

