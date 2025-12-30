martes 30 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Tenso debate en la Asamblea de Mayores Contribuyentes por el aumento de tasas municipales para 2026

    Con 21 votos a favor y 14 en contra, se aprobó en San Pedro la Ordenanza Impositiva 2026. La oposición cuestionó subas del 80% al 100% en un contexto de crisis.

    30 de diciembre de 2025 - 10:23
    La asamblea de concejales y mayores contribuyentes aprobó esta tarde, con 21 votos afirmativos y 14 negativos, la Ordenanza Impositiva que regirá los montos de las tasas municipales durante el ejercicio 2026.

    notisanpedro.info

    En San Pedro una sesión marcada por cruces políticos y fuertes cuestionamientos, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes aprobó este martes la Ordenanza Impositiva que fijará los valores de las tasas municipales para 2026, en medio de críticas por el momento elegido y la magnitud de los incrementos.

    Aumento de tasas municipales: los principales cuestionamientos

    El debate giró en torno a la oportunidad del aumento en un contexto de crisis económica. Desde la oposición compararon el incremento previsto, de entre el 80% y el 100%, con la inflación anual medida por el IPC del INDEC, y alertaron sobre la presión fiscal sobre vecinos y comerciantes.

    En ese marco, el mayor contribuyente Bruno Sciarra sostuvo que en la última década los incrementos no se tradujeron en mejores servicios y reclamó un mayor esfuerzo de la dirigencia política para administrar los recursos.

    Embed - Asamblea de concejales y mayores contribuyentes 2025 (Parte 1)

    Cruces políticos y advertencias sobre la morosidad

    La concejal Melina Panatteri, de Alianza La Libertad Avanza, advirtió que una mayor carga tributaria incrementará la morosidad y reducirá el ingreso efectivo del Municipio. Además, rechazó acusaciones políticas y afirmó que votar en contra no implica un ataque al Ejecutivo.

    Por su parte, Ariel Rey, del bloque San Pedro Puede, remarcó que en 2025 las tasas subieron un 100% con una inflación cercana al 30% y alertó que el acumulado en dos años podría alcanzar el 180%, muy por encima del índice inflacionario proyectado.

    Polémica por los porcentajes reales del incremento

    Uno de los momentos más tensos se produjo tras la exposición de la mayor contribuyente Sandra Mari, quien aseguró que, según la aplicación de la Ordenanza Fiscal, el aumento real superará el 200%. La afirmación fue rechazada por concejales oficialistas, que anunciaron modificaciones vía decreto reglamentario para limitar ajustes discrecionales.

    Embed - Asamblea de concejales y mayores contribuyentes 2025 (Segunda parte)

    La sesión también incluyó cruces entre ediles y planteos sectoriales sobre el impacto de la medida en el comercio y el campo, reflejando un clima de fuerte tensión política y social en torno al esquema impositivo aprobado.

    Embed - Asamblea de concejales y mayores contribuyentes (Parte 3)

