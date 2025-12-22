San Pedro: Subsidios de luz y gas, cómo funcionará el nuevo régimen desde enero

Desde la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos de San Pedro brindaron detalles sobre el impacto en las facturas.

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de subsidios energéticos que comenzará a regir desde enero y simplifica el sistema vigente. El régimen elimina la segmentación por niveles y concentra la ayuda en hogares que cumplan criterios de ingresos, patrimonio y situación socioeconómica definidos oficialmente.

El nuevo esquema reemplaza todos los sistemas vigentes hasta el momento, incluyendo la segmentación N1, N2 y N3, el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas . A partir de ahora, solo existirán dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.

La asignación del beneficio estará determinada por el nivel de ingresos, el patrimonio y la situación socioeconómica del hogar. Podrán acceder al subsidio aquellos hogares cuyos ingresos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales, hoy equivalentes a $3.641.397.

En el caso de la electricidad, los hogares que califiquen recibirán una bonificación del 50% durante todo el año. El descuento se aplicará sobre un consumo de hasta 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y hasta 150 kWh en los períodos templados.

De manera excepcional, durante enero de 2026 la bonificación será del 75%, aunque luego se reducirá de forma progresiva hasta finalizar ese año, según lo establecido por la normativa oficial.

Subsidios de gas: redes, garrafas y cómo inscribirse

Para el gas por redes, el subsidio del 50% se aplicará únicamente entre los meses de abril y septiembre. En los períodos de menor consumo no habrá bonificación, aunque en enero de 2026 se otorgará un descuento extraordinario del 25%.

En el caso del gas en garrafas, las personas usuarias podrán inscribirse a partir de enero a través del sitio oficial www.argentina.gob.ar/subsidios. Quienes ya estén registrados en el RASE no deberán realizar un nuevo trámite, ya que sus datos serán migrados automáticamente, aunque podrán actualizarlos mediante una declaración jurada.