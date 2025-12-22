San Pedro: Subsidios de luz y gas, cómo funcionará el nuevo régimen desde enero

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de subsidios energéticos que comenzará a regir desde enero y simplifica el sistema vigente. El régimen elimina la segmentación por niveles y concentra la ayuda en hogares que cumplan criterios de ingresos, patrimonio y situación socioeconómica definidos oficialmente.
Nuevo régimen de subsidios energéticos: quiénes podrán acceder
El nuevo esquema reemplaza todos los sistemas vigentes hasta el momento, incluyendo la segmentación N1, N2 y N3, el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas. A partir de ahora, solo existirán dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.
La asignación del beneficio estará determinada por el nivel de ingresos, el patrimonio y la situación socioeconómica del hogar. Podrán acceder al subsidio aquellos hogares cuyos ingresos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales, hoy equivalentes a $3.641.397.
Subsidios de electricidad: montos y consumo bonificado
En el caso de la electricidad, los hogares que califiquen recibirán una bonificación del 50% durante todo el año. El descuento se aplicará sobre un consumo de hasta 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y hasta 150 kWh en los períodos templados.
De manera excepcional, durante enero de 2026 la bonificación será del 75%, aunque luego se reducirá de forma progresiva hasta finalizar ese año, según lo establecido por la normativa oficial.
Subsidios de gas: redes, garrafas y cómo inscribirse
Para el gas por redes, el subsidio del 50% se aplicará únicamente entre los meses de abril y septiembre. En los períodos de menor consumo no habrá bonificación, aunque en enero de 2026 se otorgará un descuento extraordinario del 25%.
En el caso del gas en garrafas, las personas usuarias podrán inscribirse a partir de enero a través del sitio oficial www.argentina.gob.ar/subsidios. Quienes ya estén registrados en el RASE no deberán realizar un nuevo trámite, ya que sus datos serán migrados automáticamente, aunque podrán actualizarlos mediante una declaración jurada.