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    • San Pedro será sede de una capacitación clave en combate de incendios con medios aéreos

    En San Pedro Bomberos, policías y especialistas participarán de una formación teórico-práctica para optimizar la respuesta ante incendios forestales.

    29 de marzo de 2026 - 08:12
    La propuesta reunirá a Bomberos Voluntarios de todo el corredor norte de la provincia de Buenos Aires, Bomberos de la Policía de la Provincia, personal de Parques Nacionales, instructores nacionales y representantes de la provincia de Entre Ríos.

    La propuesta reunirá a Bomberos Voluntarios de todo el corredor norte de la provincia de Buenos Aires, Bomberos de la Policía de la Provincia, personal de Parques Nacionales, instructores nacionales y representantes de la provincia de Entre Ríos.

    sanpedroinforma.com.ar

    Este fin de semana, la ciudad de San Pedro se convertirá en el epicentro de una capacitación estratégica orientada al combate de incendios forestales y rurales, con especial foco en el uso de medios aéreos, en el marco de un trabajo conjunto entre organismos provinciales y nacionales.

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    Capacitación en incendios forestales con enfoque en medios aéreos

    La actividad se desarrollará mediante una propuesta teórico-práctica impulsada en articulación con la Dirección Provincial de Defensa Civil y la Agencia Federal de Emergencias. El objetivo principal es fortalecer la respuesta operativa y preventiva de los equipos que intervienen en emergencias vinculadas a incendios.

    Durante dos jornadas intensivas, se abordarán contenidos vinculados al uso seguro y eficiente de recursos aéreos, una herramienta clave en escenarios de difícil acceso y rápida propagación del fuego.

    Participación regional y coordinación interinstitucional

    El encuentro reunirá a Bomberos Voluntarios de todo el corredor norte bonaerense, junto a efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, personal de Parques Nacionales e instructores especializados a nivel nacional.

    También estarán presentes representantes de distintas áreas de la provincia de Entre Ríos, lo que permitirá avanzar en la unificación de criterios de trabajo y en el fortalecimiento de la coordinación entre distintas jurisdicciones.

    San Pedro refuerza su rol estratégico en la prevención de incendios

    Las instancias teóricas se llevarán a cabo en el Salón Dorado del Palacio Municipal, mientras que las prácticas tendrán lugar en el Aeroclub local, donde se realizarán ejercicios aplicados en planificación e intervención ante emergencias.

    Desde el Municipio destacaron el trabajo conjunto de distintas áreas para concretar esta capacitación, que posiciona a San Pedro como un punto estratégico, especialmente en la región del Delta, donde la prevención y la respuesta coordinada son fundamentales frente a los incendios forestales.

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