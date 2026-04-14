Suicidio: un joven se quitó la vida en el barrio Quinta Mastrángelo

El suicido del joven de 34 años generó conmoción en la comunidad.

Un joven de 34 años fue hallado sin vida en su vivienda del barrio Ex Quinta Mastrángelo de Pergamino durante la noche del lunes, en un hecho que es investigado como suicidio y que vuelve a poner en agenda la problemática de la salud mental y la necesidad de reforzar las acciones de prevención en la comunidad.

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El episodio se registró en una vivienda ubicada sobre calle 11 de Septiembre al 4200, hasta donde acudió personal policial tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de extrema gravedad en el interior del domicilio.

Al arribar al lugar, efectivos del servicio de patrullas se entrevistaron con un vecino, quien relató que el hermano de la víctima le había pedido ayuda al advertir la dramática escena. El joven fue encontrado en una de las habitaciones, sin signos vitales.

De acuerdo con las actuaciones iniciales, intervino personal de Policía Científica que llevó adelante las pericias correspondientes en el lugar, incluyendo el secuestro de un teléfono celular que será peritado en el marco de la investigación judicial.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, que dispuso la realización de la operación de autopsia. El procedimiento médico legal determinó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de una anoxia cerebral por asfixia mecánica, compatible con ahorcadura, confirmando la hipótesis inicial.

El caso generó un fuerte impacto en el barrio Ex Quinta Mastrángelo y en distintos sectores de la comunidad pergaminense, donde vecinos expresaron su consternación ante lo sucedido.

Salud mental y prevención

Este tipo de episodios vuelve a poner en evidencia la importancia de abordar la salud mental como una problemática prioritaria. En Pergamino, el Hospital San José cuenta con un equipo interdisciplinario especializado que brinda asistencia a personas de todas las edades, incluyendo adolescentes y jóvenes.

El servicio funciona con atención permanente durante todo el año y dispone de líneas telefónicas activas las 24 horas para quienes necesiten contención o acompañamiento profesional.

Los números disponibles son: 02477-429792; 429793; 429794; 429795; 429796; 429797; 429798 y 429799.

Desde el ámbito sanitario insisten en la importancia de buscar ayuda ante situaciones de angustia, así como también en el rol clave del entorno familiar y social para detectar señales de alerta y acompañar a quienes atraviesan momentos de crisis.

Un problema global que interpela

A nivel internacional, organismos como la Organización Mundial de la Salud advierten que el suicidio constituye una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. En franjas etarias cercanas —como la de 18 a 35 años— las estadísticas también muestran una incidencia significativa, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas sostenidas en prevención y asistencia.

Según datos del organismo, cada año más de 700.000 personas mueren por suicidio en el mundo, y una proporción importante corresponde a jóvenes adultos. Los especialistas coinciden en que se trata de un fenómeno multicausal, donde influyen factores psicológicos, sociales, económicos y culturales.

En ese contexto, remarcan que el acceso a servicios de salud mental, la reducción del estigma y la generación de redes de contención resultan claves para disminuir estos episodios.