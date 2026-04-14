martes 14 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Suicidio: un joven se quitó la vida en el barrio Quinta Mastrángelo

    El fallecimiento de un joven en Pergamino reaviva la preocupación por la salud mental y la prevención del suicidio en la comunidad local.

    14 de abril de 2026 - 10:54
    El suicido del joven de 34 años generó conmoción en la comunidad.

    El suicido del joven de 34 años generó conmoción en la comunidad.

    LA OPINION

    Un joven de 34 años fue hallado sin vida en su vivienda del barrio Ex Quinta Mastrángelo de Pergamino durante la noche del lunes, en un hecho que es investigado como suicidio y que vuelve a poner en agenda la problemática de la salud mental y la necesidad de reforzar las acciones de prevención en la comunidad.

    Lee además
    A la mujer la salvaron los integrantes de una pareja residentes en las inmediaciones de San Martín y Alberdi.

    Evitaron el suicidio de una mujer que se ahorcó a un poste de luminarias en San Martín y Alberdi
    Escuela Secundaria 19 de Pergamino, donde una denuncia anónima sobre un alumno armado activó la intervención de la Fiscalía juvenil y el protocolo preventivo.

    Denuncia por alumno armado en Escuela 19 de Pergamino activó el protocolo y citación de la Fiscalía juvenil

    El episodio se registró en una vivienda ubicada sobre calle 11 de Septiembre al 4200, hasta donde acudió personal policial tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de extrema gravedad en el interior del domicilio.

    Al arribar al lugar, efectivos del servicio de patrullas se entrevistaron con un vecino, quien relató que el hermano de la víctima le había pedido ayuda al advertir la dramática escena. El joven fue encontrado en una de las habitaciones, sin signos vitales.

    De acuerdo con las actuaciones iniciales, intervino personal de Policía Científica que llevó adelante las pericias correspondientes en el lugar, incluyendo el secuestro de un teléfono celular que será peritado en el marco de la investigación judicial.

    La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, que dispuso la realización de la operación de autopsia. El procedimiento médico legal determinó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de una anoxia cerebral por asfixia mecánica, compatible con ahorcadura, confirmando la hipótesis inicial.

    El caso generó un fuerte impacto en el barrio Ex Quinta Mastrángelo y en distintos sectores de la comunidad pergaminense, donde vecinos expresaron su consternación ante lo sucedido.

    Salud mental y prevención

    Este tipo de episodios vuelve a poner en evidencia la importancia de abordar la salud mental como una problemática prioritaria. En Pergamino, el Hospital San José cuenta con un equipo interdisciplinario especializado que brinda asistencia a personas de todas las edades, incluyendo adolescentes y jóvenes.

    El servicio funciona con atención permanente durante todo el año y dispone de líneas telefónicas activas las 24 horas para quienes necesiten contención o acompañamiento profesional.

    Los números disponibles son: 02477-429792; 429793; 429794; 429795; 429796; 429797; 429798 y 429799.

    Desde el ámbito sanitario insisten en la importancia de buscar ayuda ante situaciones de angustia, así como también en el rol clave del entorno familiar y social para detectar señales de alerta y acompañar a quienes atraviesan momentos de crisis.

    Un problema global que interpela

    A nivel internacional, organismos como la Organización Mundial de la Salud advierten que el suicidio constituye una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. En franjas etarias cercanas —como la de 18 a 35 años— las estadísticas también muestran una incidencia significativa, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas sostenidas en prevención y asistencia.

    Según datos del organismo, cada año más de 700.000 personas mueren por suicidio en el mundo, y una proporción importante corresponde a jóvenes adultos. Los especialistas coinciden en que se trata de un fenómeno multicausal, donde influyen factores psicológicos, sociales, económicos y culturales.

    En ese contexto, remarcan que el acceso a servicios de salud mental, la reducción del estigma y la generación de redes de contención resultan claves para disminuir estos episodios.

    Temas
    Seguí leyendo

    Evitaron el suicidio de una mujer que se ahorcó a un poste de luminarias en San Martín y Alberdi

    Denuncia por alumno armado en Escuela 19 de Pergamino activó el protocolo y citación de la Fiscalía juvenil

    La directora y el profesor irán a juicio por la explosión en Rancagua y sobreseerán a la inspectora

    Indagaron al acusado de las estafas piramidales por tres nuevas denuncias y suman 12 para el juicio oral

    Juicio por jurados: los ciudadanos absolvieron a un sujeto en una causa por abuso intrafamiliar

    Condenaron a la mujer de 45 años que vendía dosis de cocaína en la casa de calle Salta

    Declaró el ladrón baleado en el intento de asalto a la casa de una pareja de agentes de Policía Federal

    Allanamientos por drogas en Pergamino: secuestran cocaína, marihuana y dos millones de pesos en barrio Newbery

    Se entregó en la Fiscalía el "Bebi", al estar cercado por los allanamientos de búsqueda por los tiroteos

    Detuvieron en Pergamino a dos integrantes de una banda acusada de estafar a jubilados con el cuento del tío

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Escuela Secundaria 19 de Pergamino, donde una denuncia anónima sobre un alumno armado activó la intervención de la Fiscalía juvenil y el protocolo preventivo.

    Denuncia por alumno armado en Escuela 19 de Pergamino activó el protocolo y citación de la Fiscalía juvenil

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Fue una ordenanza de 1890 la que estableció esta efeméride. San Nicolás de los Arroyos fue fundada en 1748 por el matrimonio de Juana Paulina de Ugarte y Rafael de Aguiar.

    San Nicolás cumple 278 años: cómo fueron sus primeros pasos como ciudad organizada
    Las autoridades educativas comunicaron que no constataron que un alumno haya ido armado a la Escuela 19

    Las autoridades educativas comunicaron que no constataron que un alumno haya ido armado a la Escuela 19

    La ciudad de Zárate fue escenario este domingo de la XV edición del Festival Provincial del Tango, una propuesta cultural que reunió a vecinos y visitantes en el Parque Urbano, en el marco de la reanudación de los festejos por el 172º aniversario de la creación del Partido.

    Zárate celebró el Festival Provincial del Tango con una multitud en el Parque Urbano

    El suicido del joven de 34 años generó conmoción en la comunidad.

    Suicidio: un joven se quitó la vida en el barrio Quinta Mastrángelo

    A la mujer la salvaron los integrantes de una pareja residentes en las inmediaciones de San Martín y Alberdi.

    Evitaron el suicidio de una mujer que se ahorcó a un poste de luminarias en San Martín y Alberdi