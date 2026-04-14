Evitaron el suicidio de una mujer que se ahorcó a un poste de luminarias en San Martín y Alberdi

A la mujer la salvaron los integrantes de una pareja residentes en las inmediaciones de San Martín y Alberdi.

Una mujer de 52 años fue rescatada con vida en Pergamino tras intentar suicidarse en la vía pública en San Martín entre Alberdi y avenida Florencio Sánchez, donde una pareja logró intervenir a tiempo para evitar el desenlace fatal, en un episodio que vuelve a encender la alerta sobre la salud mental en la ciudad.

Suicidio: un joven se quitó la vida en el barrio Quinta Mastrángelo

Un dramático episodio ocurrido en la mañana de este lunes en la zona oeste de la ciudad, tuvo un desenlace que pudo haber sido trágico, pero que gracias a la rápida intervención de vecinos terminó evitando una muerte.

El hecho se registró en inmediaciones de calle San Martín al 1800 , donde personal policial fue convocado a través de un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer en situación crítica en la vía pública.

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Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 31 años, quien relató que escuchó pedidos desesperados de auxilio provenientes de su pareja, un hombre de 51 años. Ambos advirtieron la escena y actuaron de inmediato.

De acuerdo con su testimonio, observaron a una mujer que había intentado quitarse la vida utilizando una prenda sujeta a un poste de alumbrado público. Ante la urgencia de la situación, el hombre utilizó un cuchillo que tenía en su poder para cortar el elemento y lograr descenderla, evitando así la asfixia.

Tras la intervención, la mujer —de 52 años— fue asistida por una ambulancia del SAME en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos para su evaluación y atención médica. Según se informó en las actuaciones, se encontraba fuera de peligro.

La causa fue caratulada como “suicidio en grado de tentativa” y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, con actuaciones de la Comisaría Primera.

Intervención clave y reacción vecinal

El accionar de la pareja resultó determinante para salvar la vida de la mujer, en un contexto donde cada segundo era crucial. Vecinos del sector destacaron la rápida reacción y señalaron que la situación generó momentos de gran tensión y conmoción.

Este tipo de intervenciones espontáneas, aunque riesgosas, reflejan también la importancia de la solidaridad y la atención inmediata frente a situaciones límite.

Salud mental: la importancia de pedir ayuda

El episodio vuelve a poner en primer plano la problemática de la salud mental y la necesidad de contar con redes de contención accesibles. En Pergamino, el Hospital San José dispone de un equipo interdisciplinario especializado que brinda asistencia permanente.

El servicio incluye profesionales de la psiquiatría, la psicología y el trabajo social, con líneas telefónicas activas durante las 24 horas, todos los días del año, para acompañar a quienes atraviesan crisis o situaciones de angustia.

Los teléfonos disponibles son: 02477-429792; 429793; 429794; 429795; 429796; 429797; 429798 y 429799.

Un problema que trasciende fronteras

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es una de las principales causas de muerte a nivel global, especialmente entre jóvenes y adultos. Cada año se registran más de 700.000 fallecimientos por esta causa en el mundo.

Los especialistas advierten que se trata de una problemática compleja y multicausal, que requiere estrategias integrales de prevención, acceso a servicios de salud mental y acompañamiento comunitario para reducir su impacto.