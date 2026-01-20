San Pedro: se desprendió la batea de un camión y volcó la carga a la altura de Villa Sarita

Un camión que circulaba por la Ruta Provincial 191 protagonizó esta tarde un accidente a la altura del paraje Villa Sarita , luego de que se desprendiera la batea de carga y volcara sobre la calzada, provocando complicaciones en el flujo vehicular.

Un camión de carga pesada protagonizó un grave incidente vial este lunes por la tarde sobre la Ruta 191 , a la altura del paraje Villa Sarita, San Pedro , cuando la batea del acoplado se desprendió del chasis y volcó completamente sobre la calzada, provocando serias complicaciones en el tránsito .

Drogas, muerte y misterio en San Pedro: Pili Solís va a juicio con una abogada ligada a Inocente Colectivo

Fiesta del Durazno: San Pedro ya palpita su gran evento con el respaldo del INTA

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el camión había partido desde la ciudad de San Pedro y se dirigía hacia Arrecifes cuando, por causas que se investigan, se produjo una falla estructural en el sistema de sujeción de la batea. El corte de los tornillos que aseguraban el acoplado al chasis habría sido el detonante del siniestro.

Al desprenderse, la batea volcó de manera abrupta sobre la cinta asfáltica, desparramando la totalidad de la carga transportada. La situación generó momentos de tensión entre los automovilistas que circulaban por la zona, aunque afortunadamente no se registraron colisiones posteriores ni situaciones de mayor gravedad.

Tras el accidente, se desplegó un importante operativo de seguridad vial para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Rural y personal de la Dirección de Tránsito municipal, quienes implementaron un sistema de paso alternado para los vehículos.

El tránsito se vio parcialmente interrumpido durante varias horas, mientras se realizaban las tareas de señalización, control vehicular y remoción de los materiales esparcidos sobre la ruta. Las autoridades recomendaron a los conductores extremar las precauciones y respetar las indicaciones del personal apostado en el sector.

imagen

Daños materiales y ausencia de heridos

Fuentes oficiales confirmaron que, pese a la magnitud del incidente y los importantes daños materiales ocasionados, no se registraron personas heridas ni otros vehículos involucrados. El conductor del camión resultó ileso y permaneció en el lugar colaborando con las tareas posteriores al siniestro.

El hecho volvió a poner en foco la importancia de los controles técnicos sobre los transportes de carga pesada que circulan por rutas provinciales, especialmente en corredores con alto tránsito vehicular. La investigación buscará determinar responsabilidades y establecer si el camión contaba con las condiciones mecánicas adecuadas al momento del accidente.