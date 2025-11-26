San Pedro: Salvador Di Stefano dará una charla sobre economía organizada por la Sociedad Rural

Salvador Di Stefano brindará una charla sobre perspectivas económicas organizada por la Sociedad Rural de San Pedro Google

La Sociedad Rural de San Pedro realizará este miércoles a las las 19:30 hs, una conferencia especial a cargo del consultor económico Salvador Di Stefano, quien presentará un análisis sobre la coyuntura nacional y las proyecciones productivas para la región. El encuentro será en el Salón de Eventos Clove, ubicado sobre la Ruta Provincial 191.

Perspectivas económicas y foco en la producción regional La jornada está pensada para ofrecer una mirada detallada sobre la economía del país, con especial atención en los sectores productivos de la zona. Di Stefano abordará escenarios posibles para los próximos meses, destacando oportunidades, desafíos y estrategias para el desarrollo y sector agropecuario.

La trayectoria de Salvador Di Stefano y su aporte al sector Con más de tres décadas de experiencia, Di Stefano encabeza una consultora especializada en macroeconomía y negocios, y dirige Agroeducación, institución dedicada a la formación agropecuaria. Su análisis se ha convertido en una referencia para empresas, productores e inversores de diversas áreas.

Un referente en medios y autor de obras clave para el agro Además de su labor como consultor, Di Stefano participa en medios nacionales como Clarín, El Cronista, Ámbito Financiero, La Nación+, TN y A24. Sus newsletters alcanzan a más de medio millón de lectores, y es autor de libros sobre estrategias empresariales, entre ellos “Cómo hacer negocios en tiempos de crisis” y “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”.

