sábado 20 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Retiran Puntos Verdes tras hallar animales muertos y residuos de obra entre materiales reciclables

    La Municipalidad de San Pedro decidió retirar el Punto Verde de Plaza Constitución tras detectar usos indebidos reiterados.

    20 de diciembre de 2025 - 13:32
    La Municipalidad de San Pedro confirmó el retiro del Punto Verde ubicado en Plaza Constitución, una medida motivada por el accionar de vecinos que utilizaron el sector para arrojar residuos de manera irregular. 

    notisanpedro.info
    puntos verdes san pedro
    puntos verdes san pedro2

    La Municipalidad de San Pedro confirmó el retiro del Punto Verde ubicado en Plaza Constitución luego de constatar un uso irregular del espacio, donde se arrojaron residuos no reciclables, animales muertos y restos de obra. La medida busca frenar situaciones que desvirtúan el objetivo ambiental y sanitario de estos dispositivos.

    Lee además
    La Secretaría de Servicios Públicos informó que se completaron las tareas de recambio de la bomba de agua en el barrio Escorial, una pieza de infraestructura crítica que garantiza el abastecimiento del recurso hídrico no solo a ese vecindario, sino también a los sectores de Polo, Villa Marced y Aromitos.

    San Pedro: gran inversión en agua potable y alerta municipal por baja recaudación en servicios sanitarios
    CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital

    San Pedro: CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital

    Retiro de Puntos Verdes por uso indebido de residuos

    Según el informe oficial, la decisión no responde a un hecho aislado. El retiro se suma a la quita de contenedores en el Club La Esperanza, en la intersección de 11 de Septiembre y Boulevard Moreno, y en la rotonda de Villa Igoillo. Además, el Municipio recordó el incendio intencional que meses atrás destruyó las campanas de reciclado ubicadas en la ex terminal.

    Animales muertos y escombros: una situación alarmante

    Desde la Dirección de Medio Ambiente detallaron que, pese a la cartelería que indica el depósito exclusivo de materiales limpios y secos —como papel, cartón, plásticos, latas y vidrio—, se encontraron animales muertos, bolsas con pañales, heces de mascotas y residuos pesados. Entre ellos, escombros, restos de poda, cubiertas y sobrantes de durlock, que imposibilitan cualquier proceso de recuperación.

    Políticas ambientales y futuro del reciclado en San Pedro

    Las autoridades remarcaron que este panorama contrasta con los resultados positivos obtenidos en el trabajo articulado con escuelas, comercios y edificios públicos. Por eso, el retiro de los Puntos Verdes fue definido como una instancia transitoria para reevaluar su funcionamiento. El Municipio ratificó el rumbo hacia la creación de un Relleno Sanitario, una Planta de Separación con inclusión social y el cierre definitivo del basural, e invitó a los vecinos interesados en contar con un Punto Verde barrial a comunicarse a [email protected].

