sábado 22 de noviembre de 2025
    • San Pedro reforzó su perfil fluvial y portuario con su participación en ESNAV 2025

    La delegación de San Pedro mostró su potencial turístico y productivo en la feria naval más importante del país.

    22 de noviembre de 2025 - 17:02
    San Pedro concluyó su participación institucional en la Exposición Naval 2025 (ESNAV 2025), un evento enfocado en la industria marítima, fluvial y portuaria de Argentina.

    Fotos-notisanpedro.info
    san pedro feria 2
    san pedro-feria-1

    San Pedro cerró su participación en la Exposición Naval 2025 con una agenda institucional y productiva que reunió al sector público, privado y portuario. La presencia local en la principal feria naval del país permitió impulsar proyectos vinculados al turismo fluvial, fortalecer vínculos estratégicos y presentar oportunidades de inversión para el desarrollo regional.

    San Pedro concluyó su participación institucional en la Exposición Naval 2025 (ESNAV 2025), un evento clave para la industria marítima, fluvial y portuaria de la Argentina. La delegación local incluyó representantes del HCD, del Consorcio de Gestión del Puerto, funcionarios del Ejecutivo y actores del sector privado, junto a emprendedores y productores. La presencia se concretó por invitación de Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA).

    Turismo fluvial: la apuesta estratégica de San Pedro

    Martín Rivas, Oficial Fluvial, concejal y miembro de la Fundación Vivi San Pedro, participó del panel “Conocer Argentina desde el agua”, donde destacó la necesidad de atraer inversiones para desarrollar un turismo fluvial sostenible y profesional. Durante su exposición, subrayó la importancia de que la ciudad profundice su relación con el río Paraná y mejore infraestructura y servicios vinculados al sector.

    Articulación portuaria para crecer en el Corredor del Paraná

    El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro tuvo un rol central dentro del espacio institucional, integrando el bloque federal de puertos. Esta intervención permitió consolidar vínculos con otras terminales fluviales del país y trabajar en líneas de articulación que fortalezcan el posicionamiento de San Pedro dentro del Corredor del Paraná.

    Sector público y privado unidos para impulsar inversiones

    La comitiva incluyó al Hotel Howard Johnson, Panadería 505, La Rueda Beach, El Brocal, Cantina Náutica y Safari, así como productores rurales y el emprendedor digital Jonathan Rasio. Los participantes destacaron que la presencia en ESNAV 2025 permitió presentar oportunidades concretas a potenciales inversores e integrar al Municipio, el HCD y el sector privado en ámbitos decisivos a nivel nacional.

