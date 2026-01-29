jueves 29 de enero de 2026
    • San Pedro: Realizarán una jornada gratuita de vacunación y desparasitación para mascotas

    El operativo municipal incluirá vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos, con dos puntos de atención en San Pedro.

    29 de enero de 2026 - 16:36
    La Municipalidad de San Pedro, bajo la coordinación del Departamento Canino de la Secretaría de Salud, anunció la realización de un operativo gratuito de vacunación antirrábica y desparasitación destinado a perros y gatos, que tendrá lugar el próximo viernes 30 de enero en distintas zonas de la localidad.

    Google

    La Municipalidad de San Pedro anunció la realización de una jornada sanitaria gratuita destinada a perros y gatos, que incluirá vacunación antirrábica y desparasitación. El operativo, coordinado por el Departamento Canino de la Secretaría de Salud, se desarrollará el viernes 30 de enero en distintos sectores de la ciudad.

    Vacunación antirrábica y desparasitación gratuita en San Pedro

    La iniciativa forma parte de las acciones de prevención y control sanitario que impulsa el municipio para promover el cuidado responsable de las mascotas y reducir riesgos para la salud pública. La vacunación antirrábica es obligatoria y fundamental para prevenir enfermedades zoonóticas, mientras que la desparasitación contribuye a mejorar la calidad de vida de los animales.

    Desde la Secretaría de Salud destacaron que estos operativos permiten llegar a barrios donde muchas veces se dificulta el acceso a la atención veterinaria, fortaleciendo una política sanitaria integral y preventiva.

    Horarios y puntos del operativo municipal

    La jornada se dividirá en dos franjas horarias con el objetivo de garantizar una atención ordenada. El primer turno se realizará de 8:30 a 10:30 en la intersección de Plaza Colón y Dr. Maiztegui. Luego, el equipo del Departamento Canino se trasladará al cruce de José Hernández y Libertad, donde atenderá de 10:30 a 12:30.

    Las autoridades recomendaron a los vecinos asistir con tiempo y respetar los horarios establecidos para evitar aglomeraciones y facilitar el trabajo del personal sanitario.

    Recomendaciones para una atención segura de mascotas

    Desde el municipio solicitaron cumplir con las medidas de seguridad durante el operativo. Los perros deberán concurrir con collar y correa, y bozal en caso de ser necesario. Para los gatos, se recomienda el uso de bolsos, caniles o mantas que permitan un traslado seguro y eviten escapes.

    Asimismo, se informó que la jornada está sujeta a las condiciones climáticas. En caso de lluvia o mal tiempo, el operativo será suspendido y reprogramado, situación que será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad de San Pedro.

