San Pedro: Paraná presentó a Andrés Franzoia y su cuerpo técnico

Luego de la salida de Pablo Guereta y Agustín Castro (Se fueron como campeones del torneo clausura), el Albirrojo apostó fuerte de cara al 2026 y contrató al entrenador campeón con la selección de San Pedro de la Región Buenos Aires Norte en la Copa País.

Paraná Fútbol Club de San Pedro confirmó oficialmente la llegada de Andrés Franzoia como nuevo director técnico, marcando el inicio de una etapa cargada de expectativas. El exjugador profesional fue presentado por el presidente Juan Pablo Botta y ya trabaja en el armado del plantel que afrontará una temporada con múltiples competencias y objetivos deportivos.

Tal como se había anticipado, la dirigencia del Paraná FC resolvió apostar por un nombre con historia dentro del club. Franzoia, identificado con la institución, asume ahora el desafío más importante de su carrera como entrenador principal en una liga, con la responsabilidad de liderar un proyecto que combina identidad, trabajo y ambición deportiva.

Durante su presentación oficial, el flamante DT se mostró confiado y comprometido, destacando la importancia de planificar paso a paso el armado del plantel y de sostener una idea clara de juego. En ese marco, remarcó que el objetivo será competir con seriedad en cada uno de los torneos que se aproximan, sin perder de vista el crecimiento institucional y futbolístico.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo ciclo es la conformación del cuerpo técnico, integrado mayoritariamente por profesionales surgidos de las divisiones inferiores del club y con un recorrido significativo en el fútbol profesional. Franzoia estará acompañado por Diego Gottardi, exjugador de Atlético Rafaela, Cartagena de España, El Porvenir, Juventud Antoniana y Ramón Santamarina de Tandil.

Gottardi, hijo del recordado delantero de Estudiantes Hugo Gottardi, también cuenta con experiencia internacional tras haber integrado cuerpos técnicos junto a su padre y Miguel Ángel Russo en Millonarios de Colombia. El área de arqueros estará a cargo de Pablo Cappelletti, exarquero campeón con Villa Dálmine de Campana, mientras que el equipo de trabajo se completa con Diego Evandri, Gaspar Salaverry y Santiago Attias como preparador físico.

Los desafíos deportivos que afrontará Paraná en la temporada

El nuevo cuerpo técnico ya se encuentra trabajando de cara a una temporada exigente, en la que Paraná deberá competir en la Copa Federación, el Torneo Regional Federal Amateur y el certamen local, entre otros compromisos. La planificación apunta a conformar un plantel equilibrado, con protagonismo de jugadores formados en el club y refuerzos estratégicos.

Franzoia llega avalado por una extensa trayectoria como futbolista, con pasos destacados por Boca Juniors, Huracán, Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors y Olimpo de Bahía Blanca. Como entrenador, viene de dirigir a la selección de San Pedro, que tuvo una actuación sobresaliente en la Copa País.

Además, el proyecto se fortalece con la continuidad de entrenadores vinculados a las divisiones formativas, como Martín Morello, ex Independiente de Avellaneda, y Emanuel Pio, ex volante de Tigre y Banfield, quienes aportan experiencia y conocimiento en la formación de jóvenes talentos. Con este esquema, Paraná apuesta a consolidar un modelo deportivo sustentable, competitivo y con identidad propia.