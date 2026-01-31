San Pedro: Música en el río y Granaderos lideran la agenda gratuita del fin de semana

La ciudad de San Pedro ofrecerá este fin de semana una agenda cultural gratuita que combina música, gastronomía y tradición. El Festival del Río y el desfile de la Fanfarria Militar Alto Perú convocarán a vecinos y turistas con propuestas al aire libre, espectáculos en vivo y actividades pensadas para toda la familia.
Desfile de los Granaderos en el centro de San Pedro
Las actividades comenzarán el sábado 31 de enero a las 10:30 en Bartolomé Mitre 894 con el desfile musical del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. La histórica Fanfarria Militar “Alto Perú” brindará un repertorio tradicional abierto a toda la comunidad, destacando el valor histórico y la identidad nacional.
Festival del Río: música en vivo y patio gastronómico
Durante ambas jornadas, el Festival del Río contará con un patio gastronómico permanente y una variada grilla artística. El sábado desde las 20:00 se presentarán Ludmila Torres, Sheila “La Voz”, Romántica, Adrián “El Parrandero”, El León Talence y Velvet, que tendrá a su cargo el cierre de la noche.
Actividades gratuitas para vecinos y turistas
El domingo 1 de febrero, la programación comenzará a las 19:00 con Luan, seguida por Anabela Prado y La Bitácora de Flavia, mientras que Claudio Martín cerrará el fin de semana. Desde la organización remarcaron que todas las propuestas son gratuitas y buscan fortalecer el turismo y el encuentro familiar.