San Pedro: Música en el río y Granaderos lideran la agenda gratuita del fin de semana

Música en el río y el desfile de los Granaderos encabezan las propuestas gratuitas para el fin de semana. Google

La ciudad de San Pedro ofrecerá este fin de semana una agenda cultural gratuita que combina música, gastronomía y tradición. El Festival del Río y el desfile de la Fanfarria Militar Alto Perú convocarán a vecinos y turistas con propuestas al aire libre, espectáculos en vivo y actividades pensadas para toda la familia.

Desfile de los Granaderos en el centro de San Pedro Las actividades comenzarán el sábado 31 de enero a las 10:30 en Bartolomé Mitre 894 con el desfile musical del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. La histórica Fanfarria Militar “Alto Perú” brindará un repertorio tradicional abierto a toda la comunidad, destacando el valor histórico y la identidad nacional.

Festival del Río: música en vivo y patio gastronómico Durante ambas jornadas, el Festival del Río contará con un patio gastronómico permanente y una variada grilla artística. El sábado desde las 20:00 se presentarán Ludmila Torres, Sheila “La Voz”, Romántica, Adrián “El Parrandero”, El León Talence y Velvet, que tendrá a su cargo el cierre de la noche.

Actividades gratuitas para vecinos y turistas El domingo 1 de febrero, la programación comenzará a las 19:00 con Luan, seguida por Anabela Prado y La Bitácora de Flavia, mientras que Claudio Martín cerrará el fin de semana. Desde la organización remarcaron que todas las propuestas son gratuitas y buscan fortalecer el turismo y el encuentro familiar.

Compartí esta nota en redes sociales:





