miércoles 26 de noviembre de 2025
    • San Pedro: Museo de Casa Rosada pidió permiso para usar la carta de Sarmiento

    La Casa Rosada solicitó al Museo Paleontológico de San Pedro incorporar al repositorio nacional la carta de Sarmiento descubierta recientemente.

    26 de noviembre de 2025 - 17:26
    El Museo de Casa Rosada sumará a su repositorio digital la carta inédita de Sarmiento hallada en San Pedro

    Google
    Sarmiento carta otro

    El Museo de Casa Rosada formalizó un pedido al Museo Paleontológico de San Pedro para sumar al repositorio oficial “Colecciones Sarmientinas” la carta escrita por Domingo Faustino Sarmiento en 1856 y hallada días atrás por el equipo local, un documento histórico que aporta nuevas referencias sobre la educación de la época.

    Personal de Gendarmería Nacional llevó a cabo nuevas prácticas de paracaidismo en las instalaciones del Aero Club San Pedro, en el marco de los entrenamientos que la fuerza viene realizando periódicamente en el distrito.

    Salvador Di Stefano brindará una charla sobre perspectivas económicas organizada por la Sociedad Rural de San Pedro

    Solicitud oficial para integrar la carta al repositorio nacional

    La Directora del Museo Casa Rosada, Mg. Virginia González, se comunicó con José Luis Aguilar, titular del Museo de Paleontológia de San Pedro, para solicitar el permiso de uso que permita incorporar la carta al archivo digital que reúne documentos vinculados a la obra y trayectoria del expresidente argentino.

    Un documento clave para comprender la educación en 1856

    La carta fue escrita por Sarmiento el 28 de noviembre de 1856 y está dirigida al Juez de Paz y Presidente de la Municipalidad de San Pedro, Tomás Obligado. En el texto, Sarmiento detalla las fechas previstas para las vacaciones escolares en las escuelas públicas de varones, aportando un registro significativo para la historiografía educativa.

    Interés institucional y futura visita a San Pedro

    Desde el Museo Casa Rosada expresaron su intención de viajar a San Pedro para realizar una entrevista y registrar detalles del hallazgo. Por su parte, el Museo Paleontológico agradeció el interés y destacó que la difusión de este tipo de documentos contribuye a fortalecer el conocimiento y la preservación de la historia nacional.

    Personal de Gendarmería Nacional llevó a cabo nuevas prácticas de paracaidismo en las instalaciones del Aero Club San Pedro, en el marco de los entrenamientos que la fuerza viene realizando periódicamente en el distrito.

    Detuvieron a Miyagui Prette, acusado del homicidio de Lisi Carafa y de amenazar a testigos del caso

    Con público local más “invitados”, así se jugarían las finales de la Primera local

    El Museo de Casa Rosada sumará a su repositorio digital la carta inédita de Sarmiento hallada en San Pedro

    El Subsecretario de Deporte bonaerense, Cristian Cardozo, y directivos de la Federación Universitaria Argentina (FUA) visitaron Ramallo para analizar su potencial como sede.

    Referentes de distintas dependencias municipales que trabajan en barrio Mastrángelo brindaron detalles de la propuesta La Muni en tu barrio.

