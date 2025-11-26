San Pedro: Museo de Casa Rosada pidió permiso para usar la carta de Sarmiento

El Museo de Casa Rosada sumará a su repositorio digital la carta inédita de Sarmiento hallada en San Pedro Google

El Museo de Casa Rosada formalizó un pedido al Museo Paleontológico de San Pedro para sumar al repositorio oficial “Colecciones Sarmientinas” la carta escrita por Domingo Faustino Sarmiento en 1856 y hallada días atrás por el equipo local, un documento histórico que aporta nuevas referencias sobre la educación de la época.

Solicitud oficial para integrar la carta al repositorio nacional La Directora del Museo Casa Rosada, Mg. Virginia González, se comunicó con José Luis Aguilar, titular del Museo de Paleontológia de San Pedro, para solicitar el permiso de uso que permita incorporar la carta al archivo digital que reúne documentos vinculados a la obra y trayectoria del expresidente argentino.

Un documento clave para comprender la educación en 1856 La carta fue escrita por Sarmiento el 28 de noviembre de 1856 y está dirigida al Juez de Paz y Presidente de la Municipalidad de San Pedro, Tomás Obligado. En el texto, Sarmiento detalla las fechas previstas para las vacaciones escolares en las escuelas públicas de varones, aportando un registro significativo para la historiografía educativa.

Interés institucional y futura visita a San Pedro Desde el Museo Casa Rosada expresaron su intención de viajar a San Pedro para realizar una entrevista y registrar detalles del hallazgo. Por su parte, el Museo Paleontológico agradeció el interés y destacó que la difusión de este tipo de documentos contribuye a fortalecer el conocimiento y la preservación de la historia nacional.

