    • San Pedro: La Sociedad Rural se declaró en estado de alerta por los fuertes aumentos de tasas municipales

    La entidad ruralista de San Pedro cuestionó el nuevo presupuesto municipal y advirtió sobre subas de hasta el 100% en tributos clave.

    19 de diciembre de 2025 - 12:42
    La Sociedad Rural de San Pedro manifestó su profunda preocupación y se declaró en estado de alerta tras el anuncio del nuevo presupuesto municipal.

    La Sociedad Rural de San Pedro manifestó su "profunda preocupación" y se declaró en estado de alerta tras el anuncio del nuevo presupuesto municipal.

    La Sociedad Rural de San Pedro expresó su profunda preocupación y se declaró en estado de alerta tras conocerse el proyecto de presupuesto municipal que prevé importantes incrementos en distintas tasas. La entidad advirtió que los aumentos impactan de lleno en productores y vecinos, sin correlato en obras, mantenimiento ni mejoras concretas en los servicios públicos locales.

    Alerta por el aumento de la tasa de Red Vial

    Uno de los puntos que generó mayor rechazo fue el incremento proyectado del 100% en la tasa de Red Vial. Desde la Sociedad Rural calificaron la suba como “alarmante”, especialmente teniendo en cuenta el estado de los caminos rurales, que describieron como deplorable y con una falta de mantenimiento sostenida en el tiempo.

    Según indicaron, los productores enfrentan serias dificultades para trasladar su producción debido al deterioro de la red vial rural, una situación que no se condice con el fuerte aumento impositivo propuesto. Para la entidad, esta combinación agrava los costos y afecta la competitividad del sector agropecuario, uno de los principales motores económicos del distrito.

    Críticas a la presión fiscal y al destino de los recursos

    El comunicado también cuestionó otros incrementos incluidos en el presupuesto, como subas del 100% en Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y del 50% en las guías de traslado. Desde la Rural señalaron que estos aumentos profundizan la presión fiscal sobre la comunidad sin que exista una mejora visible en la prestación de servicios.

    “La ciudad muestra signos claros de deterioro producto de años de falta de planificación”, afirmaron, y agregaron que nuevamente son los sectores productivos y generadores de empleo quienes terminan “pagando la fiesta” para cubrir la ineficiencia del Estado municipal. Además, remarcaron la contradicción entre este esquema local y las políticas nacionales orientadas a la reducción de impuestos.

    Pedido a los concejales y llamado a un cambio de gestión

    La Sociedad Rural dirigió un mensaje directo a los concejales que asumieron recientemente, a quienes les reclamó responsabilidad y compromiso con el desarrollo local. En ese sentido, manifestaron su expectativa de que no se conviertan en “socios de esta decadencia” y que impulsen un cambio en la forma de administrar los recursos públicos.

    Finalmente, la entidad sostuvo que el crecimiento de San Pedro no puede basarse en aumentos permanentes de tasas, sino en una gestión eficiente, con servicios acordes a lo que se cobra y una visión de futuro que deje de castigar a quienes sostienen la economía de la región.

